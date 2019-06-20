邱騰華：香港直接受中美貿易戰影響　業界已作好準備及最壞打算

商務及經濟發展局局長邱騰華今早(20)出席一個電台節目時表示，香港已經直接受到中美貿易戰影響，政府與業界已作好準備，廠家亦已經作最壞打算，盡可能趕在關稅提高前出單。

邱騰華直言香港直接受貿易戰影響。（資料圖片）

政府統計處早前公布本地生產總值預先估計數字，隨著中美之間的貿易糾紛對香港造成高不穩定性影響，首季經濟按年增長為0.5%，經濟增長大幅放緩，中美貿易戰的進展依然是未知之數。

邱騰華直言，香港直接受到中美貿易戰影響，由貿易數字可見第一季減少4.2%，連帶零售業亦減少2.3%，雖然首季經濟維持0.6%，但明顯看到往後第二及第三季的經濟壓力，本地企業廠商首當其衝。他認為作為出口企業，應確保出口單在更高出口關稅實施前完成，又強調出口信用保險的重要性，指信保局去年底已增加支援措施保障出口，包括擴大保障範圍至未到目的地的貨品。

受到中美貿易戰影響，政業界已作最壞打算。（資料圖片）

邱騰華補充，若美國增加關稅的取態是單純為貿易逆差，美國在全球只有約13個地方存在順差，故邱騰華認為轉移生產線未能完全避免問題，因此有部分商會反而選擇「以不變應萬變」，轉向與美國客戶商討關稅分擔問題，又強調25%的關稅不可能由一方承擔。邱騰華又重申貿易戰中沒有贏家，實施關稅的一方最終也要承受惡果，又指，不論買家或賣家，做生意時都需要穩定，否則最終受影響的，都可能是消費者。

邱騰華並鼓勵中小企自強，加強內需至內地市場及擴大外銷範圍，相信香港存在自身獨特關稅地區優勢，以及穩健具國際標準水平的進出口管制，能作為吸引經濟活動的重要據點。