【逃犯條例】再包圍政總？消息：政府傾向不清場　黃之鋒：明天見

連日來大規模反對運動迫使政府暫緩《逃犯條例》修訂，然而民怨並未因此平息，有網民向政府提出完全撤回修例、釋放示威者、取消暴動定性及追究警察濫暴濫權四點要求，又設下今日（20日）傍晚5點為「死線」，否則行動升級。截稿一刻，網民最後通牒「死線」已過，大專學界有代表發起明日包圍政府總部。 據了解，倘有關包圍行動和平進行，政府現傾向不武力清場，倘包圍行動延至下周甚至更長時間，屆時才視乎情況而定對策。 據了解，升級行動一直由網民自發，並非政黨或組織發起。民陣和泛民立法會議員則維持口徑，指倘行動和平，會參與及支援。香港眾志黃之鋒則於下午在facebook發帖文，稱「明天見」，暗示會有所行動。

消息人士透露，倘6月21日的包圍行動和平進行，將不傾向下令警方以武力清場。（資料圖片/林若勤攝）

學界和網上號召明日行動升級。民陣則於昨日宣布，本周末不會發起集會或遊行，但就號召「遍地開花」，到地區宣傳反修例及向市民說明警方暴行。民陣雖然表示，會參與聲援和平的升級行動，但仍惹來外界猜疑主流泛民與較進取的素人行動者分道揚鑣。

有公民黨地區人士就坦言，地區確實有需要加強宣傳，認同主流泛民和年輕人應「各有各做」，「社會運動需要有民意和輿論聲勢支撐，地區工作者有地區工作者的身位，做自己擅長的事」。此外，亦有社區主任表示，觀察到年輕人希望行動升級，一鼓作氣迫使政府聆聽訴求，但「落到區係兩個世界」，因尚有許多街坊並無明確立場，可能受到近日日益強大的建制宣傳機器影響，反修例運動有需要連結該批市民；又強調，泛民回歸地區並非「休息」，也非「消極抵抗」。

民主黨京士柏社區主任朱子洛就指，不認為民陣最新的部署是「割蓆」，又認為年輕人在網上有「動員力強」的優勢，泛民的強項則是接觸地區上較為政治冷感和不了解事實真相的街坊，兩方面應各自努力。

不久前獲釋的香港眾志秘書長黃之鋒就於在社交平台上以「明天見」呼籲市民出席明日的行動，且似暗示眾志會有所行動。黃又重申包括「林鄭下台」在內的五點訴求。

消息人士透露，明日倘有人發起包圍行動，政府準備打一場消耗戰，如沒有暴力衝擊，政府傾向不清場，改以談判專家勸告離開，估計就算示威者不離開繼續留守，也不會維持許多日，「最好結局是等集會人士自行退場」。