【逃犯條例．持續更新．直播】6.21升級示威前夕　警察添華道封鎖

政府暫緩修訂《逃犯條例》和行政長官林鄭月娥道歉後，修例引發的風波持續，大專學界和有網民設今日（20日）下午5時做死線，要求政府回應撤回修例等訴求，否則會將抗爭行動升級，包括呼籲市民6月21日包圍政府總部。 死線後，政府未有回應訴求，但指基於保安考慮，明日金鐘政府總部暫停開放。網上流傳的行動升級時間為早上七時尚有不足兩小時，清晨時份立法會示威區煲底現時約有數十人通宵留守，氣氛平靜。

+ 2

2019年6月21日 星期五

【06:10】禮賓府門外架設大量鐵馬，但未見有示威者，暫時警力不算太多，但在上亞厘畢道及下亞厘畢道一帶路邊，均設有用帳篷搭成的臨時警崗。現時下亞厘畢道交通正常，惟上亞厘畢道往下亞厘畢道單程路段，近禮賓府入口，因擺放了多重鐵馬，故汽車暫未能駛入。

【06:06】 示威者中，一名婆婆於立法會停車場出口前，與保安爭執，婆婆躺在地上，有保安曾嘗試搬走婆婆，惟其他示威者到場了解後，正游說婆婆離開。

【05:31】距離網上流傳的行動升級時間早上七時尚有不足兩小時，立法會示威區煲底現時約有70人通宵留守，氣氛平靜。示威者於立法會添美道旁每隔2、3米放置了急救用品，包括1瓶生理鹽水、小瓶裝生理鹽水、消毒藥水和紗布。原本警方封鎖整條添華道亦只佔有一邊行車線，另一邊行車線仍可通車。

【02:02】在2014年「佔旺」時當義工留守物資站，綽號「火雞姐」的甄巧儀（詳見文章），她自發到添美道架設物資站。她稱，原本於今個月初，上任保安員一職，惟因響應罷工，翌日被老闆即時解僱：「你唔使返工喇」。

【00:47】近20名警察於添華道近龍和道位置設立封鎖線。另外，立法會示威區「煲底」，現時有幾十人聚集，有人唱歌、彈結他，亦有人推着紙皮箱派炸雞翼和腸仔卷，氣氛輕鬆。至於添美道和龍和道交界一帶人流疏落，有一物資站有約8人看守和席地睡覺。

6.21升級示威前夕，近20名警察在添華道位置設立封鎖線。（梁祖饒攝）

2019年6月20日 星期四

【21:31】 政府公布，指基於保安考慮，明日金鐘政府總部暫停開放，職員無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作，所有訪客活動亦會延期或取消。特首辦在傳媒查詢後，則指行政長官在6月18日會見傳媒時已回應，希望市民明白及理解。有關回覆並沒提及大專代表和網民提出的訴求。

【19:28】 基督教徒李伯伯稱，他間中會到金鐘參與唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」 ，並認為唱聖詩令人感到寧靜及有力量，鼓勵人繼續努力及支撐下去。他表示，這詩是要讚美上帝，指要對上帝有信念。他批評林鄭月娥身為天主教徒，應愛鄰舍、愛世人，但她近日的行為反而是傷害市民。

【19:06】 兩位現正就讀中學生指，由於政府未有在死線前回應五大訴求，因此剛才帶一些物資到立法會示威區，為明日的行動作準備。她們最關注的訴求是釋放被捕人士，但政府依然漠視此等訴求，因此認為林鄭的道歉沒有誠意。縱使她們因危險而未必在明天的行動站在最前線，但亦表示理解衝擊行為。

郭家麒稱，對於特首辦沒在死線前回應感失望，他重申不想有任何衝突，若有衝突林鄭要負最大責任。郭家麒與張超雄已去信監警會主席梁定邦，要求對方明早現身監察警員，但仍未獲回覆。

張超雄則向林鄭、警務處處長盧偉聰呼籲，要求減少警力，亦不應再岀動防暴部隊。他指上周日遊行未見警察佈防，但遊行市民非常和平，強調不希望再引起流血衝突。

【18:30】約三十名市民在立法會示威區外獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」。領唱者稱會在舉行祈禱會，希望將耶穌的愛、和平帶到現場，他稱會當祈禱時，主與大家一齊，故邀請大家參與這個祈禱會。

【17:20】死線過後，政府沒回應訴求，大專學界代表發聲明，重申4點訴求，即「完全撤回修訂條例草案，永不重啟」、「收回六一二之「暴動」定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」和「成立獨立調查委員會，追究及徹查警察濫權暴行」。

聲明強調，政府正面回應訴求前，大專學界之行動將隨之升級，包括於6月21日發起和平包圍政總，增加港共政權之管治成本，「我城正處於生死存亡之秋，我等定必會誓死捍衛我城，與殺人政權周旋到底，絕不退讓」。

【17:06】傘下爸媽、家長聯盟等組織在特首辦外，立法會議員工黨張超雄和公民黨郭家麒亦在場。他們要求特首林鄭月娥走岀特首辦，與市民對話。張超雄仍今早已把聲明交給特首辦主任陳國基，但至今仍未獲回覆，他稱他們會繼續留守，並與年輕人溝通，強調一定會守護年輕人。

【16：50】兩名中五學生表示，雖然特首林鄭月娥早前向市民道歉，但他們不接受，認為林鄭願意回應五大訴求，態度惡劣。其中一名中學生指，曾有學生發起在學校靜坐示威的活動，但遭校方以不合適為由拒絕。對於學界訂下今日五點死線，他們表示支持，但若有進一步升級行動，或會作支援角色。

【16:36】立法會示威者外有約80名市民，他們大多身穿黑色衣服坐在地下，氣氛平靜。據現場所見，未見有任何警員或保安駐守。

大專學界代表昨天在記者會上宣佈的升級抗爭行動，除了呼籲6月21日包圍政府總部，學界亦會支持市民自發各種不合作運動，例如阻塞港鐵。

早前亦有網民自發訂下「死線」，要求政府必須回應4點訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權，否則將於6月21日行動升級。

大專學界4點訴求 1. 撤回《逃犯條例》修訂 2. 收回6.12暴動定性 3. 撤銷被捕市民檢控 4. 徹查警察濫權

特首林鄭月娥周二(18日)召開記者會，公開就修訂《逃犯條例》引起的社會紛爭向港人致歉，惟仍然未有回應集會人士的5大訴求，除了民陣表示「唔收貨」之外，另有網民早前自發訂下6．20 下午5時「死線」，要求政府回應4點訴求，否則將於6月21日行動升級。有政界人士擔心，周五早上會重演佔路、包圍立法會等激進行動。

死線將近，立法會示威者外有約80名市民聚集。（羅家晴攝）