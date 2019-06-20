【逃犯條例．持續更新．直播】6.21升級示威　包圍入境、稅務大樓

政府暫緩修訂《逃犯條例》和行政長官林鄭月娥道歉後，修例引發的風波持續，大專學界和有網民設昨日（20日）下午5時做死線，要求政府回應撤回修例等訴求，否則會將抗爭行動升級，包括呼籲市民今日(21日)包圍政府總部。 死線後，政府未有回應訴求，但指基於保安考慮，金鐘政府總部今日暫停開放。網上流傳的行動升級時間為早上七時，踏入七時後，逾千名身穿黑衣的示威者陸續到場立法會一帶，不少屬年輕人。 接近十一時左右，示威行動升級，有示威者衝出佔據夏慤道，另有大批示威者包圍灣仔警察總部，要求與警務處處長盧偉聰對話。 到下午時，示威者兵分多路，分別在警總、入境及稅務大樓聚集。

逾百人轉往包圍稅務大樓。(盧翊銘攝)

↓↓↓ 示威者包圍稅務大樓 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

【15:13】熱血公民立法會議員鄭松泰亦在入境事務大樓地面外的花園，與一眾示威者一起。

【15:10】入境事務大樓天橋目前水泄不通，大量示威者拍手高呼撤回，經過天橋入口的行人勉強能擠出大樓外天橋。有示威者在場維持秩序，行人能緩慢移動。

【14:39】有示威者爬上警總掛上紅色雨傘，之後再嘗試用紙皮和黑色膠紙阻擋警總外的閉路電視。15分鐘後，警察嘗試用掃把清走阻擋遮蓋閉路電視的雨傘。示威者又重新將雨傘掛上，警察用警棍阻止示威者，示威者向其丟雞蛋。

【14:00】目前約有幾百名示威者，聚集灣仔稅務大樓外一帶，有人在門口靜坐，有人築成人鏈，阻塞大樓出入口，不讓市民進入，但允許外出。約一百五至二百人則湧入佔據大堂。

不少聚集在稅務大樓外的示威者，呼喊「撤回惡法，釋放義士」口號。早前，一度有15名警員進入稅務大樓外的告士打道花園。

另有示威者佔領告示打道兩邊行車線，並設置路障。告示打道現時未有車輛行駛。

【13:47】警方表示，由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。

示威者轉往包圍稅務大樓

【13:35】大批示威人士響應呼籲轉往稅務大樓抗議，部份人更湧入地下大堂，大堂內一部便利店隨即落閘。

【13:26】黃之鋒再度發言，呼籲在場人士保留體力，繼續作戰。

【13:20】社聯宣布，即時至晚上十一時，開放灣仔溫莎公爵社會服務大廈設休息站，為公眾或有需要的人士提供支援及休息的地方。



示威者前往警察總部。（李智智攝）

↓↓↓ 示威者轉往包圍警總 ↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

【13:10】警方在警總冒出一些淡黃色煙霧，現場亦見到警總內有警員手持盾牌。有示威者坐在警車後阻擋警車；亦有示威者擲雞蛋。

【12:53】立法會宣布，所有公眾服務於下午2時起暫停，沒有運作需要的秘書處職員可離開。

【12:30】有示威者用鐵馬堵塞警總出入口。

交通資訊：目前告士打道東行線、夏慤道及軍器廠街已封。

警方強調不是清場

【12:05】警察公共關係科高級警司余鎧均在警總外發言，呼籲示威者盡快離開，重申今次不是清場，警方尊重市民和平表達權利，談判組人員稍後會到場協助現場人士離開。

談判專家隨後試圖與示威者對話，但被香港眾志成員打斷；談判專家於是在較高位置向示威者重申沒有清場行動，呼籲示威者不要阻塞道路。

【11:50】示威人士拆去原本放置在政總外的鐵馬，運到警察總部外。他們把鐵馬用膠索帶捆綁自製路障。黃之鋒在現場帶領集結人士一起高呼「追究黑警」、「黑警可恥」、「我們沒有暴動」。

【11:45】民主黨立法會議員鄺俊宇到達警總，呼籲示威者「不受傷不留血不被捕」。

【11:44 】有較為溫和的示威要求人走車留，工黨立法會議員張超雄則再次用大聲公呼籲放走警察，惹來示威者圍罵，指要「各有各做」，「不要騎劫」。又有示威者稱，「我們不會傷害警員，但這是我們的籌碼。」

其中有示威者群情激憤，趕走張超雄，有人稱警車是談判籌碼，如放走警車，誰放走示威者

+ 5 + 4 + 3

2019年6月21日 星期五

【11:40】原定下午在立法會舉行的內會及財會，將會取消。

【11:35】大批黑衣示威者到達警察總部停車場門外，該出入口大閘已經關上，部份示威者戴上頭盔及口罩，又高叫口號，有示威者搬來鐵馬攔在警總門前，軍器廠街的交通受阻。香港眾志秘書長黃之鋒亦到達警察總部，他手持擴音器發言，要求警務處處長盧偉聰收回對6.12衝突的暴動定性。有示威者齊呼口號「放人」，要求釋放衝突中被捕人士。

【11:30】黃之鋒要求，政府撤回暴動定義，及停止濫捕示威者，並促請警務處處長盧偉聰到場與示威者對話。他呼籲，在立法會示威區及添馬公園的市民，盡快到場包圍灣仔警察總部。

【11:28 】交通資訊，40M 及 905 往灣仔北將會改道，720、780、788等亦須改道行走，請相關人士留意。

【11:28】數百名示威者已抵達警察總部外，警員以鐵鏈加鎖大閘，一部衝鋒車被示威者截停，無法駛入，警察總部對出一段軍器廠街慢線已被佔據。

【11:22】逾百名示威者陸續到達警察總部。

【11:00】有示威者步出夏慤道，並搬出水碼，設立防線。原本留在立法會示威區的市民，陸續走向夏慤道，示威者堵塞夏慤道西行線，現場交通大受影響。有示威者呼籲包圍警察總部。

6.21反逃犯條例升級示威，示威人士要求政府撤回條例。（張浩維攝）

+ 8 + 7 + 6

【10:46】立法會宣布，原定早上午10時45分舉行的立法會交通事務委員會會議取消。公務員事務局局長羅智光表示，政府已因應應變計畫進行日常工作，希望政府總部暫停運作對市民影響減到最低。他強調，公務員是專業，對每種情況都會有不同方法應對，竭力為市民服務。被問及是否每次網民號召包圍某政府機關，都會停止服務時，他就強調，會有應變計畫繼續提供服務。他又指，政府早前已承認有不足地方，希望市民看到政府誠意，「社會和諧好重要，我哋會用心聽社會聲音。」

【09:48】有近30名示威者於立法會停車場入口前擺放多把雨傘，以阻止官員車輛進入立法會。

【08:44】中信大廈外有警察豬籠車戒備，亦見附近曾有交通警巡邏。另外添美道有大專院校學生會旗幟，學生表示正在等待集合，稍後會在附近開大會商討對策。

【08:16】中大學生會會長蘇浚鋒接受商台節目訪問時稱，現時維持住民意氣氛，促請當局撤回暴動定性是最重要，若聚集人數夠多或能影響立法會的內會及財會會議。他指群眾對下一步行動未有共識，他呼籲大眾可先前往金鐘。他認為市民不會無端暴力衝擊，若有升級行動，會視乎環境而決定是否參與。

【08:15】現場立法會示威區「煲底」至少聚集逾千人，另外添馬公園亦有數十人在草地席地而坐，現時仍見有示威者陸續抵達，各大學生會在立會停車場附近整理物資，但煲底及添馬公園等地方甚少見到警察在場駐守或佈防。

【07:55】記者在立法會示威區見到剛出獄的黃之鋒，他身穿藍色短袖恤衫及黑色長褲，正與其他人士傾談，惟未有接受訪問。目前立法會「煲底」已坐滿示威人士，他們大多都身穿黑衣。

【07:26】不少身穿黑衣的示威人士陸續到達立法會及政總聚集，惟當中僅少量示威人士帶同頭盔等示威裝備。立法會議員鄺俊宇接受訪問時表示，他昨晚亦於金鐘留守，他希望示威者今日要小心。他目前正關注今日立法會的財委會及內委會會否有會議，因為將影響今日示威活動。

而金鐘站人流漸多，不少黑衣人到達，目前只見兩名軍裝警在金鐘站，未見有截查行動。

【07:05】踏入升級行動時間7時，立法會的黑衣示威人士開始聚集，人數明顯增加。記者在立法會直播時遇到立法會議員胡志偉，他表示希望示威市民以「不流血，不被捕，不受傷」為原則，他認為現時政府背負極大政治壓力。另外，有示威者表示，自己約早上6時到達立法會，主要因為林鄭沒有回應撤回條例訴求。他會視乎今日的具體升級行動才決定是否參加，自己會「量力而為」，個人而言「不想有衝突」。

【07:00】運輸署雖於凌晨3時宣佈，添華道來回線全線解封。惟早上時份，警方用鐵馬將行政長官辦公室門外的添華道，用鐵馬封閉。即添華道往夏愨道方向，現時交通受阻。此外，警方機動部隊Z連(PTUZ)及快速應變部隊(QRF)人員，亦已在行政長官辦公室門外戒備。

【06:45】行政長官辦公室門外放置有鐵馬，約有5至6名警員把守。「性別公義委員會」數名成員，包括何式凝教授、黎明博士、陳燕遐博士等，不足5人，在添華道行政長官辦公室門外靜坐，並在門外展示一張橫額，寫道「林鄭，不准殺害年輕人」。現場氣氛平靜。

【06:10】禮賓府門外架設大量鐵馬，但未見有示威者，暫時警力不算太多，但在上亞厘畢道及下亞厘畢道一帶路邊，均設有用帳篷搭成的臨時警崗。現時下亞厘畢道交通正常，惟上亞厘畢道往下亞厘畢道單程路段，近禮賓府入口，因擺放了多重鐵馬，故汽車暫未能駛入。

【06:06】 示威者中，一名婆婆於立法會停車場出口前，與保安爭執，婆婆躺在地上，有保安曾嘗試搬走婆婆，惟其他示威者到場了解後，正游說婆婆離開。

【05:31】距離網上流傳的行動升級時間早上七時尚有不足兩小時，立法會示威區煲底現時約有70人通宵留守，氣氛平靜。示威者於立法會添美道旁每隔2、3米放置了急救用品，包括1瓶生理鹽水、小瓶裝生理鹽水、消毒藥水和紗布。原本警方封鎖整條添華道亦只佔有一邊行車線，另一邊行車線仍可通車。

【02:02】在2014年「佔旺」時當義工留守物資站，綽號「火雞姐」的甄巧儀（詳見文章），她自發到添美道架設物資站。她稱，原本於今個月初，上任保安員一職，惟因響應罷工，翌日被老闆即時解僱：「你唔使返工喇」。

【00:47】近20名警察於添華道近龍和道位置設立封鎖線。另外，立法會示威區「煲底」，現時有幾十人聚集，有人唱歌、彈結他，亦有人推着紙皮箱派炸雞翼和腸仔卷，氣氛輕鬆。至於添美道和龍和道交界一帶人流疏落，有一物資站有約8人看守和席地睡覺。

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6.21升級示威前夕，近20名警察在添華道位置設立封鎖線。（梁祖饒攝）

2019年6月20日 星期四

【21:31】 政府公布，指基於保安考慮，明日金鐘政府總部暫停開放，職員無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作，所有訪客活動亦會延期或取消。特首辦在傳媒查詢後，則指行政長官在6月18日會見傳媒時已回應，希望市民明白及理解。有關回覆並沒提及大專代表和網民提出的訴求。

【19:28】 基督教徒李伯伯稱，他間中會到金鐘參與唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」 ，並認為唱聖詩令人感到寧靜及有力量，鼓勵人繼續努力及支撐下去。他表示，這詩是要讚美上帝，指要對上帝有信念。他批評林鄭月娥身為天主教徒，應愛鄰舍、愛世人，但她近日的行為反而是傷害市民。

【19:06】 兩位現正就讀中學生指，由於政府未有在死線前回應五大訴求，因此剛才帶一些物資到立法會示威區，為明日的行動作準備。她們最關注的訴求是釋放被捕人士，但政府依然漠視此等訴求，因此認為林鄭的道歉沒有誠意。縱使她們因危險而未必在明天的行動站在最前線，但亦表示理解衝擊行為。

郭家麒稱，對於特首辦沒在死線前回應感失望，他重申不想有任何衝突，若有衝突林鄭要負最大責任。郭家麒與張超雄已去信監警會主席梁定邦，要求對方明早現身監察警員，但仍未獲回覆。

張超雄則向林鄭、警務處處長盧偉聰呼籲，要求減少警力，亦不應再岀動防暴部隊。他指上周日遊行未見警察佈防，但遊行市民非常和平，強調不希望再引起流血衝突。

【18:30】約三十名市民在立法會示威區外獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」。領唱者稱會在舉行祈禱會，希望將耶穌的愛、和平帶到現場，他稱會當祈禱時，主與大家一齊，故邀請大家參與這個祈禱會。

【17:20】死線過後，政府沒回應訴求，大專學界代表發聲明，重申4點訴求，即「完全撤回修訂條例草案，永不重啟」、「收回六一二之「暴動」定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」和「成立獨立調查委員會，追究及徹查警察濫權暴行」。

聲明強調，政府正面回應訴求前，大專學界之行動將隨之升級，包括於6月21日發起和平包圍政總，增加港共政權之管治成本，「我城正處於生死存亡之秋，我等定必會誓死捍衛我城，與殺人政權周旋到底，絕不退讓」。

【17:06】傘下爸媽、家長聯盟等組織在特首辦外，立法會議員工黨張超雄和公民黨郭家麒亦在場。他們要求特首林鄭月娥走岀特首辦，與市民對話。張超雄仍今早已把聲明交給特首辦主任陳國基，但至今仍未獲回覆，他稱他們會繼續留守，並與年輕人溝通，強調一定會守護年輕人。

【16：50】兩名中五學生表示，雖然特首林鄭月娥早前向市民道歉，但他們不接受，認為林鄭願意回應五大訴求，態度惡劣。其中一名中學生指，曾有學生發起在學校靜坐示威的活動，但遭校方以不合適為由拒絕。對於學界訂下今日五點死線，他們表示支持，但若有進一步升級行動，或會作支援角色。

【16:36】立法會示威者外有約80名市民，他們大多身穿黑色衣服坐在地下，氣氛平靜。據現場所見，未見有任何警員或保安駐守。

大專學界代表昨天在記者會上宣佈的升級抗爭行動，除了呼籲6月21日包圍政府總部，學界亦會支持市民自發各種不合作運動，例如阻塞港鐵。

早前亦有網民自發訂下「死線」，要求政府必須回應4點訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權，否則將於6月21日行動升級。

大專學界4點訴求 1. 撤回《逃犯條例》修訂 2. 收回6.12暴動定性 3. 撤銷被捕市民檢控 4. 徹查警察濫權

特首林鄭月娥周二(18日)召開記者會，公開就修訂《逃犯條例》引起的社會紛爭向港人致歉，惟仍然未有回應集會人士的5大訴求，除了民陣表示「唔收貨」之外，另有網民早前自發訂下6．20 下午5時「死線」，要求政府回應4點訴求，否則將於6月21日行動升級。有政界人士擔心，周五早上會重演佔路、包圍立法會等激進行動。

死線將近，立法會示威者外有約80名市民聚集。（羅家晴攝）