【逃犯條例】32前高官議員再聯署　促林鄭撤修例及調查6.12事件

政府修訂《逃犯條例》掀起一連串風波，今（23日）有32名前高官及立法會議員再發起聯署信向林鄭作出緊急呼籲，要求立即撤回《逃犯條例》修訂，成立獨立調查委員和調查6.12事件，以及收回6.12「暴動」的說法。參與聯署的包括前政務司司長陳方安生、前經濟司布簡瓊、前港區全國人大代表朱幼麟、自由黨創黨主席李鵬飛、保安局前局長黎慶寧等。

參與聯署包括議員包括黎慶寧及同為前高官的妻子、前經濟司布簡瓊、前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、劉慧卿、前立法會議員單仲偕，亦有較為親建制的前港進聯立法會議員朱幼麟等。

聯署指，政府仍未有就《逃犯條例》修訂宣布撤回，重申「暫緩」只是取消恢復二讀辯論的通知，並不等同取消法案。雖然政府稱沒有計劃繼續修例工作，到明年7月會期終結時，法案便自動失效，但信中提到，這種「暫緩」的做法只會加重各界疑心，不能完全放下憂慮，令政府民心盡失，強調撤回法案有先例可援。

李鵬飛（資料圖片）

聯署亦要求林鄭按照《調查委員會條例》成立獨立調查委員會調查，由一位或多位具公信力的人士帶領，全面調查政府處理修訂《逃犯條例》的一切事情，當中包括6.12警民衝突。聯署又強調一切必須在公開、公正的情況下查明真相，否則擔心類似的衝突將會持續，甚至會引致流血事件及對社會帶來無可彌補的傷害。

聯署最後促特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰立即收回6.12為「暴動」的說法，又引述《公安條例》指若6.12的示威是一場暴動，有參與者都涉嫌犯暴動罪，但認為有不少人是用和平方法示威，國際社會及多國領袖亦高調讚揚香港人的公民質素，與特區政府指自己市民為暴徒成強烈對比，要求政府及警方立即收回不合理的定性。

黎慶寧表示，

2019年6月23日緊急呼籲

致特首閣下的聯署信：

我們是一群愛護香港，多年來為公眾服務的人士，自本月十四日作出緊急呼籲後，香港的情況令人憂心忡忡，故再聯署，懇請 閣下盡快回應以下訴求，令社會回復正常運作。

（一）立即公布撤回法案

政府仍未撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 (修訂)條例草案 (下稱“法案”)：「暫緩」不是撤回。只是取消恢復二讀辯論的通知。「撤回」法案則是取消法案，政府若要重提，便須整個立法過程從頭做起，猶如提一條新的法案。政府稱沒有計劃繼續工作，到了明年7月會期終結，法案便自動失效。但在這段時間，其實是延長了法案造成的不穩定，堅拒撤回，只會加重各界疑心，不能完全放下憂慮，回復正常。在此時刻，初心不再重要，因為民心盡失。而且，撤回法案有先例可援。

（二） 成立獨立調查委員會調查6.12事件

今年六月，已連續兩個星期日有過百萬香港市民上街抗議政府修訂逃犯條例。這是香港歷史前所未見的。有無數的投訴指六月十二日香港警方採用不必要及過份武力；但亦有人稱當日有示威者向警方擲磚塊，這一切必須公開、公正地查明真相，以彰顯正義，療癒各方的傷口，消除彼此的不信任，否則我們擔心類似的衝突將會持續，甚至會引致流血事件及對社會帶來無可彌補的傷害。

所以，我們在此促請當局盡快按照＜調查委員會條例＞成立一個獨立的調查委員會，由一位或多位具公信力的人士帶領，全面調查政府處理修訂逃犯條例的一切事情，不單局限於因修訂而引發的警民衝突。

（三）立即收回特首及警務處處長定性6.12為「暴動」的說法

6.12的衝突中，據警方稱，有32人被拘捕，其中被控「遊蕩」的8人已撤銷控罪，餘下仍有24人，包括5名被控以暴動罪的人。

「沒有暴動，只有暴政」，是6.16 大遊行中最響亮的吶喊之一。根據《公安條例》，觸犯暴動罪的行為，是參與一場根據條例定義為暴動的集會。如果沒有暴動，就沒有人犯暴動罪；反之，如果6.12 的示威是一場暴動，那麼所有參與者都涉嫌犯暴動罪。

不少人上街遊行，包括6.21包圍警察總部的市民，相信都與特首及警務處處長不合理的定性6.12為「暴動」有關。香港人用和平方法示威，國際社會及多國領袖高調讚揚香港人的公民質素，與特區政府指自己市民為暴徒成強烈對比。特首及警務處處長應接受民意，立即收回這不合理的定性。

聯署人：(排名不分先後)

布簡瓊 - 前經濟司

朱幼麟 - 前立法會議員

余若薇 - 前立法會議員

何沛謙 - 通訊局前主席

何秀蘭 - 前立法會議員

何俊仁 - 前立法會議員

李永達 - 前立法會議員

李卓人 - 前立法會議員

李柱銘 - 前立法會議員

李華明 - 前立法會議員

李鵬飛 - 前行政局首席議員

吳靄儀 - 前立法會議員

林鉅成 - 前立法局議員

施祖祥 - 前憲制事務司

陳方安生 - 前政務司司長

陳家洛 - 前立法會議員

殷志明 - 大律師

梁家傑 - 前立法會議員

張文光 - 前立法會議員

單仲偕 - 前立法會議員

黃宏發 - 前立法局主席

張國柱 - 前立法會議員

楊森 - 前立法會議員

劉慧卿 - 前立法會議員

歐耀佳 - 廣華醫院前顧問醫生

黎慶寧 - 保安局前局長

黎慶寧妻子黎蕭寶珍 - 香港出口信用保險局前總監

張玉堂 - 貝克‧麥堅時律師事務所前合夥人、方敏生丈夫

方敏生 - 社會服務聯會前行政總裁

盧子健 - 民主黨前中委

練乙錚 - 前中央政策組全職顧問