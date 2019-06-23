【逃犯條例】網民周三赴19國領事館請願　盼各國元首G20上提關注

經歷兩次逾百萬人遊行和6.12警民衝突後，政府宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟拒回應完全撤回修例和暴動定性等訴求，不少港人期望本月底於日本大阪舉行20國集團（G20）峰會，能為本港反修例形勢帶來變局。其中有網民計劃於周三（26日）到有份參與峰會的19國駐港領事館請願，並遞交請願信，盼這些國家能在峰會上，向中國政府表達對修例的關注。 不願具名的行動發起人表示，行動透過通訊軟件Telegram組織和發起，目前約有200名網民參與。他坦言對政府接納抗爭者提出的5項訴求不感樂觀，但認為港人必須採取一切可行方法抗爭，很有信心有國家元首於峰會上，會向國家主席習近平提出對修例的關注。

網民將於周三到各國領事館請願，圖為美國駐港澳總領事館。（資料圖片／張浩維攝）

發言人：正把請願信翻譯成多國語言

G20峰會將於周五（28日）和周六（29日）於日本大阪舉行，曾稱反修例遊行「非常有效」的美國總統特朗普將於峰會期間與習近平會晤，不少國際關係學者均認為G20峰會或為本港反修例形勢帶來變局。

其中有網民計劃於周三上午在中環遮打花園集合，到有份參與峰會的19個國家的駐港領事館請願，並遞交請願信。請願信內容提到修例破壞香港的司法制度，令香港失去與中國司法制度區隔的防火牆，又指修例不僅影響港人的自治和自由，亦會為各國在香港工作和居住的國民帶來影響，形容修例是對人權和自由的重大挑戰。他們呼籲各國元首在峰會上就修例提出關注，捍衛香港的自治。

行動發起人表示，行動透過Telegram組織和發起，目前約有200名網民參與，英文版本的請願信已預備好，另有網民把信件翻譯成日文、德文、韓文、法文等版本，請願路線目前尚未落實。

發起人指出，修例除了破壞香港司法制度和港人自由，同時影響香港營商環境，對世界各國有重要影響，否則美國商會等外國商會就不會高調就修例表達關注，故認為「外國幫手係好合理」。因此他希望藉G20峰會作為契機，引起其餘19國對修例爭議的關注，期盼這些國家能在峰會上向中國政府表達關注，他很有信心有國家元首於峰會上會向習近平提出關注。

政府雖然宣布暫緩修例，但對於抗爭者的5大訴求，包括要求政府承諾不檢控示威者、撤回暴動定性、追究開槍責任、完全撤回修例和要求林鄭月娥下台，政府至今仍置若罔聞。行動發起人坦言，對政府接納5大訴求不感樂觀，「見到政府而家嘅態度，佢哋（政府）覺得自己已經做完要做嘅嘢」，但明言港人必須採取一切可行方法抗爭，「不論係去領事館請願，定係打輿論戰，我哋都要繼續打，睇下自己有乜可以做到」。他表示若有外國領袖在峰會上向習近平提出關注修例，屆時場面將會尷尬，估計中央或因此向林鄭下達新指示，甚至令林鄭下台。

對於整場反修例抗爭以無「大台」和無領袖的方式進行，他形容這是一場極具動機性和自發性的抗爭，認為不論是次抗爭是否成功，將會為日後的持續抗爭打下重要基礎。他認為，這種新模式除緣於抗爭者汲取了2014年「雨傘運動」等社運經驗，亦因今次有不少抗爭者是首次參與社運，這些社運新血為運動帶來不少新思維。

民陣於周三晚上發起「G20 Free Hong Kong集會」。（資料圖片／羅君豪攝）

民陣趁G20前「再集結」 有組織赴日示威

同日晚上，民陣亦將於愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，民陣早前指出，林鄭仍未回應民間5大訴求，道歉欠缺誠意，希望在峰會舉行之前，再次集結香港人的力量，以國際壓力予林鄭「重重一擊」。

而在峰會舉行的兩天，組織「自由印太聯盟」將於在大阪發起遊行和示威，其中於周四晚上在大阪難波站舉行集會和示威，翌日下午則由大阪市立中央會館經心齋橋遊行至難波站，主辦方已就集會和遊行等活動，向日本當局申請許可，前香港民族黨召集人陳浩天在facebook亦表示獲邀參與。