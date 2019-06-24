【逃犯條例．持續更新】稅務大樓「重開」　示威者移師入境大樓

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但未有正面回應反修例人士對完全撤回修例、釋放示威者及撤銷暴動定性等訴求，反修例風波仍未平息。有網民在討論區發起今早（24日）到政總「接放工」行動，表明要癱瘓政府運作。 早上約11時半，立法會示威區外大約有50人到場。有響應號召的人士表示，這是一個學生自發性的行動，因此對行動未有明確計劃，目標有100人參與。

入境大樓內有大量示威者。（張浩維攝）

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【15:27】數十名示威者到達入境大樓六樓，該樓層負責處理優秀人才及內地居民相關申請。由於現場本身已有大量市民輪候處理文件，加上環境狹窄，示威者到場後過道被擠得水洩不通。

示威者於六樓現場展示標語及高呼「撤回」後，部份人士前往其他樓層；大約二三十人繼續留在六樓，在接侍處櫃臺輪侯，他們逐一向入境處職員索取表格，擬以人海戰術癱瘓櫃檯服務。

【15:00】示威者決定兵分兩路，部分人士轉場往附近入境大樓繼續不合作運動，令一批則折返回立法會示威區。

【14:30】示威者未能就去留達成共識。有人提議乘升降機上各樓層「洗樓」，亦有人欲轉去下一個佔領場地。混亂中稅務大樓重新開放市民進入。

【14:00】示威者仍然佔據稅務大樓大堂兩個出入口，市民惟有循大樓停車場入口進入，乘貨𨋢上辦公室。現場近二百人在停車場排隊輪候，由於空氣悶熱，不少排隊人士汗流浹背。

保安人員一度欲開放多一部後備𨋢於輪候人士排隊，示威人士發現後逐堵塞後備𨋢，有排隊人士同示威者理論，爭執不斷。

在稅務大樓上班的余小姐表示，已經在停車場等候約20分鐘，目前未有收到上司指示是否提早下班，「因為這裏是地庫，手機未必收得好清。」

另一名在附近上班的女士表示，自己需在今日內處理好文件，由於她上一次來辦公大亦遇上佔領事件，故得知要由停車場入口進入。對於連續兩次出現佔領，她感到無奈，自然自己亦反對政府處理逃犯條例修訂的手法，但認為「唔好搞到大家，大家都係返工啫。」

【13:55】一名婆婆不滿未能進入大樓，數名示威者向她鞠躬道歉，連聲表示「不好意思」。

【13:50】有一名外籍人士要求進入大樓領取護照，稱後日便要離港。示威者對於要否放行該名外籍人士意見分歧，有人認為不合作運動的精神是要抗爭到底，另有意見認為今次運動是香港內部事務，「要搞都係搞香港人」，不應牽連外國人士。兩派示威者於現場討論數分鐘後，最後放行該名外籍人士進入大樓。

兩名消防人員接報到場進入稅務大樓，他們表示收到困𨋢求助。（盧翊銘攝）

不明身份男子推撞示威者，有記者亦被推撞。（鄭榕笛攝）

【13:30】稅務大樓停車場有30至40人滯留。有市民不滿佔領行動，在大樓門口與示威者理論，激動駡道「我哋立税養你班x街出嚟，供你哋讀書。」又稱「我唔理警察，一樣還一樣，呢啲係民生」。

【13:17】兩名消防人員接報到場進入稅務大樓，他們表示收到困𨋢求助。

【13:14】有兩名疑似是便衣警員被發現在現場攝錄，被示威者窮追下敗走。

【13:05】稅務大樓停車場亦有黑衣示威者出現。

【12:55】有一名聲稱前來交稅的市民，要求進入大樓被拒，期間出手推撞示威者，雙方前後糾纏近5分鐘。有示威者舉起雙手，質問該名男子是否要繼續發洩。該男子離去時，又繼續推撞其他示威者及現場記者，並用雨傘攻擊現場攝影機。最後有示威者呼籲眾人退下，讓該名男子自行離去。

示威者堵塞稅務大樓兩個入口，又高呼「香港人加油」。(梁妍玲攝)

【12:40】有市民打算進入大樓不得要領，一度與現場示威者推撞，示威者即包圍該市民，大唱sing hallelujah to the lord，以緩和氣氛。

【12:28】約有200名示威人士聚集稅務大樓大堂，部分人席地而坐，有在場人士呼籲圍堵門口。席地而坐示威者隨後堵塞大樓兩個出入口，出入大樓人士僅淮「有出無入」，期間有出入市民感到鼓燥，有示威者大喊「香港人辛苦晒！工作加油！」並為出入人士鼓掌。

【12:15】集會人士於中午到達稅務大樓，時值午飯時間，不少上班人士外出午饍。示威人士於現場高舉標語，要求就警方濫權行為成立獨立調查委員會。

【11:30】示威人士聚集期間，一名中年男子被指在附近拍攝示威者樣貌，該男子被發現後立即急步離開現場，但被數名示威者從後追上，氣氛一度緊張，有人向男子大駡「x你老母」，亦有示威者從中調解，擋於男子身前並勸喻其他情緒激動的示威者「放佢走，唔好打」。

該男子否認有拍攝在場人士樣貌，表示自己只是「嚟行下」，調解人士要求他不要拍攝現場集會者，男子回答「好，冇問題」。最後獲放行離去。

其後示威者於現場商討下一步行動去向，結果決定步行往稅務大樓，有人表示要盡公民責任，「各自分開去交稅」。

網民號召「接放工」。（網上圖片）