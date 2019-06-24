【逃犯條例．持續更新】網召堵稅務大樓　有人推撞示威者、記者

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但未有正面回應反修例人士對完全撤回修例、釋放示威者及撤銷暴動定性等訴求，反修例風波仍未平息。有網民在討論區發起今早（24日）到政總「接放工」行動，表明要癱瘓政府運作。 早上約11時半，立法會示威區外大約有50人到場。有響應號召的人士表示，這是一個學生自發性的行動，因此對行動未有明確計劃，目標有100人參與。

示威者堵塞稅務大樓兩個入口，又高呼「香港人加油」。(梁妍玲攝)

不明身份男子推撞示威者，有記者亦被推撞。（鄭榕笛攝）

【12:55】有一名聲稱前來交稅的市民拒持進入大樓被拒，期間出手推撞示威者，雙方前後糾纏近5分鐘。有時示威者舉起雙手，質問該名男子是否要繼續發洩。該男子離去時，又繼續推撞其他嘢示威者及現場記者，並用雨傘攻擊現場攝影機。最後有示威者呼籲眾人退下，讓該名男子自行離去。

【12:40】有市民打算進入大樓不得要領，一度與現場示威者推撞，示威者即包圍該市民，大唱sing hallelujah to the lord，以緩和氣氛。

【12:28】約有200名示威人士聚集稅務大樓大堂，部分人席地而坐，有在場人士呼籲圍堵門口。席地而坐示威者隨後堵塞大樓兩個出入口，出入大樓人士僅淮「有出無入」，期間有出入市民感到鼓燥，有示威者大喊「香港人辛苦晒！工作加油！」並為出入人士鼓掌。

【12:15】集會人士於中午到達稅務大樓，時值午飯時間，不少上班人士外出午饍。示威人士於現場高舉標語，要求就警方濫權行為成立獨立調查委員會。

【11:30】示威人士聚集期間，一名中年男子鼻子在附近拍攝示威者樣貌，該男子被發現後立即急步離開現場，但被數名示威者從後追上，氣氛一度緊張，有人向男子大駡「x你老母」，亦有示威者從中調解，擋於男子身前並勸喻其他情緒激動的示威者「放佢走，唔好打」。

該男子否認有拍攝在場人士樣貌，表示自己只是「嚟行下」，調解人士要求他不要拍攝現場集會者，男子回答「好，冇問題」。最後獲放行離去。

其後示威者於現場商討下一步行動去向，結果決定步行往稅務大樓，有人表示要盡公民責任，「各自分開去交稅」。

網民號召「接放工」。（網上圖片）