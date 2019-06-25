立會明審中環海濱用途改劃附屬法例　朱凱廸等提修正案阻生效

立法會大會明日（25日）審議將中環海濱長廊一幅0.3公頃土地，改劃為「軍事用地」的附屬法例。 反對改劃的民主派區諾軒和議會陣線朱凱廸均提出修訂。前者動議將有關的附屬法例廢除，後者則動議押後。由於改劃為附屬法例，將在本月29日限期後自動生效。朱凱廸坦言，今次就算包圍立法會令會議無法舉行，亦不可行。區諾軒則呼籲建制派不要在《逃犯條例》風波平息前「跟車太貼」，建議對方可「唔返工，唔開會」，令押後或廢除動議獲通過。

由於改劃為附屬法例，將在本月29日限期後自動生效。朱凱廸坦言，今次就算包圍立法會令會議無法舉行，亦不可行。（資料圖片/羅君豪攝）

朱凱廸在facebook直播時表示，要阻擋中環海濱用途改劃十分困難，因附屬法例在時限後會自動生效，就算有網民號召包圍立法會，令立法會取消會議，亦無法阻擋改劃。而由於廢除附屬法例的議案屬議員議案，在立法會分組點票下，民主派沒有足夠票數。他坦言如要阻擋，「要讓建制派開到會，但撳唔到掣」。

區諾軒則警告，建制派如「跟車太貼」引來民憤，會為特首林鄭月娥製造「尷尬場面」，呼籲建制派明日不要到場投票。

根據保安局交予立法會的參考文件，回歸前，駐港英軍在維多利亞港海岸範圍設有供其專用的海軍基地和碼頭設施，而碼頭設施其後因受中環灣仔填海工程影響而需覓地重建；按照1994年，中英雙方就香港軍事用地未來用途的安排互換照會，特區政府須在填海工程完成後的最終永久性岸線靠近現時的中環軍營處預留150米長岸線，為駐軍重建軍用碼頭。

保安局指，為履行 《照會》訂明的責任，特區政府在回歸後相關填海工程中， 為駐軍重建了軍用碼頭設施，而中區軍用碼頭佔地約0.3公頃。