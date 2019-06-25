【逃犯條例】向全體公務員發信　張建宗：望諒解關閉政總不便

繼早前特首林鄭月娥發信各公務員表示，就6.12警民衝突造成公務員的焦慮，深感遺憾。政務司司長張建宗今日（25日）亦向全體公務員發信，對於連日來在添馬政府總部以至在金鐘和灣仔一帶的政府辦公大樓的情況，尤其是關閉政府總部的安排，為同事帶來不便和焦慮，希望大家諒解。

【2019-06-12 12:51】佔領期間一度下雨，政府總部外的示威者紛紛撐起雨傘。（羅君豪攝）

張建宗於信中指，非常感謝同事們一如以往，盡忠職守，竭盡所能為市民服務。「但各位同事的安全至為重要，當局會繼續密切留意情況，並以保障同事的安全為大前提，作出可行和適當的安排。」

他期望各位同事繼續秉持專業精神，竭力服務市民，引領社會一起「向前看、向前走」，重建互信，共同維護香港賴以成功的核心價值，包括法治、司法獨立、人權、自由、包容及多元社會，推動香港向前邁進。

張建宗（資料圖片）

以下為張建宗全文

各位同事：

對於連日來在添馬政府總部以至在金鐘和灣仔一帶的政府辦公大樓的情況，尤其是關閉政府總部的安排，為同事帶來不便和焦慮，希望大家諒解。我非常感謝同事們一如以往，盡忠職守，竭盡所能為市民服務。但各位同事的安全至為重要，我們會繼續密切留意情況，並以保障同事的安全為大前提，作出可行和適當的安排。

正如我星期天在網誌中所述，香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜。我希望香港可盡快回復平靜，放下紛爭，重新出發。

期望各位同事繼續秉持專業精神，竭力服務市民，引領社會一起向前看、向前走，重建互信，共同維護香港賴以成功的核心價值，包括法治、司法獨立、人權、自由、包容及多元社會，推動香港向前邁進。

政務司司長張建宗