【逃犯條例】唐英年：不希望林鄭下台　「她會痛定思痛修補裂痕」

因逃犯條例爭議而觸發的6.12政總示威大衝突，社會要求政府設獨立調查委員會徹查警方有否濫用武力清場的聲音不絕，甚至有網民連日堵塞政府辦公大樓施壓。曾擔任政務司司長的全國政協常委唐英年今日出席活動時否定設獨立調查委員會的逼切性，因為現行法律及機制已確保公平檢視警務人員在612當日有否使用過份武力。他也呼籲社會無需糾纏字眼，並勸喻特區政府日後需聆聽年輕人聲音。

唐英年被問到會否認為特首林鄭月娥需要問責下台，他表示不希望林鄭下台，指她將會痛定思痛，思考如何修補社會裂痕及疏導民怨。(資料圖片/李澤彤攝)

唐英年今晚(25日)出席浙江省同鄉會聯合會酒會時接受傳媒採訪，指關心近日逃犯條例的爭議，亦明白香港人對此的憂慮及訴求。他認為，兩次大規模遊行及多次集會中即使參與人數眾多，港人亦能保持和平及守秩序，展現香港人文明的性格。

他補充，在6月的多次示威當中，的確有一小撮市民使用暴力抗議，「而警察亦有需要使用武力，以保障市民生命及財產安全」。他重申法律面前人人平等，無論是市民或是警察，只要使用了不恰當的武力襲擊他人，都要面臨公平審訊及其判決。他稱他不能判斷當日警方是否使用合理武力，因為他不在指揮房內。因此交由律政司搜集證據並檢控，以及法庭的公平判決，無論對市民或是警察而言都公道，亦回應了撤回暴動定性及釋放被捕人士等訴求。



否定設獨立調查委員會的必要性

唐英年更稱律政司有獨立檢控的權力，又否定設立獨立調查委員會的必要性，並稱如果單方面調查警方是否有濫用武力並不公道，而如果獨立調查委員會的調查範圍擴展至市民的暴力行為，對委員會而言搜集證據具相當難度，因為難以辨認當日蒙面衝擊的市民的身份。

唐：林鄭會痛定思痛

另外，唐英年認為逃犯條例修訂事實上已經壽終正寢，呼籲港人不需要糾纏於字眼。香港現時需要的是回復平靜，發展經濟，改善民生，修補撕裂。對於參與示威的大多是年輕人，他指年輕人的怨氣不只源自於逃犯條例修訂，因此需要建立平台，聆聽年輕人的意見，疏導年輕人的能量。

被問到特首林鄭月娥或她的管治團隊需否問責下台，唐英年表示，不希望林鄭月娥下台，「佢會痛定思痛，思考如何修補社會裂痕及疏導民怨」。但他亦稱無論是香港或外國，更換管治班子或行會成員都曾有先例，呼籲特首思考此問題。他亦承認近日行會及立法會多次休會，會影響政府工作及管治，例如財委會內的撥款會受阻撓。