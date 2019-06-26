【逃犯條例‧持續更新】逾百人馬拉松式請願　促19國領事G20施壓

政情
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網民及多個Telegram示威群組今日（26日）發起馬拉松式請願行動，到參與20國集團（G20）峰會的19國駐港總領事館遞交請願信，促請各國在峰會上向國家主席習近平施壓。

遊行隊伍一同遊行往美國駐港澳總領事館、歐盟駐港澳辦事處及英國駐港總領事館，然後分成三隊前往其他領事館。

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【10:20】歐盟駐港澳辦事處代表已接收請願信。隊伍現前往英國駐港總領事館。

【10:00】請願人士陸續抵達美國領事館行車入口，由於人數眾多未能全部聚集於美國領事館門外，有部分人於路邊等候。有美國領事館代表到門前接收請願信。

【9:47】遊行隊頭已抵達美國駐香港及澳門總領事館正門外，有請願人士高舉「we need help」的請願傳單，亦有人高叫「free Hong Kong, help Hong Kong」的口號，等待領事館代表接收請願信。

【9:36】遊行人士已出發前往美國駐香港及澳門總領事，有請願人士手持「Free Hong Kong from China Colonization」的標語。

【9:31】遊行隊伍準備出發，隊伍將會在抵達英國駐港總領事館後分成3條路線前往各國領事館，全部路線已得到警方所發出的不反對通知書，屆時會有代表向領事館遞交請願信，有代表呼籲遊行人士在請願過程中保持靜默，向國際表現港人質素。

【8:58】有代表向請願人士派發印有「Liberate Hong Kong」字眼的上衣。

【8:50】已有數十名穿黑衣的請願人士到達中環遮打花園聚集，等待遊行起步。

↓↓↓示威路線及海報↓↓↓

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↓↓↓網民連日向林鄭政府施壓行動↓↓↓

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