【逃犯條例﹒直播】兵分三路馬拉松式請願　促19國領事G20施壓

網民及多個Telegram示威群組今日（26日）發起馬拉松式請願行動，到參與20國集團（G20）峰會的19國駐港總領事館遞交請願信，促請各國在峰會上向國家主席習近平施壓。 遊行隊伍一同遊行往美國駐港澳總領事館、歐盟駐港澳辦事處及英國駐港總領事館，然後分成三隊前往其他領事館。

【12:05】遊行隊頭已抵達中環交易廣場第3座門外，等候加拿大駐香港及澳門總領事館代表到門前接收請願信，遊行人士逾500人，企滿行人天橋。遊行人士呼叫「不撤不退 堅持到底」的口號。

【12:00】遊行人士途經中灣交易廣場，有10多名身穿黑衣的請願人士在現場等候，準備加入遊行隊伍。

【11:26】遊行隊伍途經太古廣場，有請願人士向當日廣場外墜樓男子的位置鞠躬。

【11:14】劉穎匡表示，原以為宣傳時間短，今早只有數百人參與遊行，豈料參與人數超過1500人，對此覺得十分感動。他又指，今日兵分三路向19個國家表達訴求，關注香港目前情況，期望在後日G20峰會上，各國可以向習近平施壓，直言「當特區政府無回應，只能祈求國際幫手」，也呼籲市民未來參與其他團體的後續行動。

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【10:59】有發起行動的代表劉穎匡指，今次請願行動有超過1500人參與，遊行隊伍一同抵達英國領事館後，分成三隊，分別前往加拿大駐香港及澳門領事館、墨西哥駐香港及澳門領事館、南非共和國總領事館及其他領事館。

【10:49】請願人士向英國駐港總領事館領館副館長、繁榮策略及經濟部主管彭雅慧遞交請願信，她未有就請願行動作回應。

【10:20】歐盟駐港澳辦事處代表已接收請願信。隊伍現前往英國駐港總領事館。

【10:00】請願人士陸續抵達美國領事館行車入口，由於人數眾多未能全部聚集於美國領事館門外，有部分人於路邊等候。有美國領事館代表到門前接收請願信。

【9:47】遊行隊頭已抵達美國駐香港及澳門總領事館正門外，有請願人士高舉「we need help」的請願傳單，亦有人高叫「free Hong Kong, help Hong Kong」的口號，等待領事館代表接收請願信。

【9:36】遊行人士已出發前往美國駐香港及澳門總領事，有請願人士手持「Free Hong Kong from China Colonization」的標語。

【9:31】遊行隊伍準備出發，隊伍將會在抵達英國駐港總領事館後分成3條路線前往各國領事館，全部路線已得到警方所發出的不反對通知書，屆時會有代表向領事館遞交請願信，有代表呼籲遊行人士在請願過程中保持靜默，向國際表現港人質素。

【8:58】有代表向請願人士派發印有「Liberate Hong Kong」字眼的上衣。

【8:50】已有數十名穿黑衣的請願人士到達中環遮打花園聚集，等待遊行起步。新民主同盟范國威、譚凱邦、香港民族陣線梁頌恆亦有到場。

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↓↓↓網民連日向林鄭政府施壓行動↓↓↓