議員促廢除中環海濱變軍事碼頭議案　朱凱廸：否則會有示威抗議

立法會今日（26日）將審議將中環海濱長廊一幅0.3公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例，議員陣線朱凱迪及區諾軒提出多項修訂，包括將議案中的附屬法例廢除和延後生效日期等；由多個民間團體組成的保護海濱聯盟呼籲，全體立法會議員支持廢除的議案。

朱凱廸表示，當局基於中英政府在1994年簽署外交照會，預留一處地方作軍事碼頭，但他強調，回歸後香港政府已無責任要向解放軍再提供多一個軍事碼頭。（鄭子峰攝）

立法會大會今日將審議由保安局提交關於將中環海濱長廊一幅0.3公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例。由於當局以附屬法例形式提交，如無反對，相關法例便可以如期在本周六（29日）生效。屆時該幅原為公眾「休憩用地」範圍的用地，將正式撥入中國人民解放軍駐香港部隊，用作軍事碼頭。

保護海濱聯盟批評政府違犯原則，形同向解放軍「割地」，將屬於香港市民的海濱公共空間，強行變成軍事用地。朱凱廸表示，當局基於中英政府在1994年簽署外交照會，預留一處地方作軍事碼頭，但他強調，回歸後香港政府已無責任要向解放軍再提供多一個軍事碼頭。他批評，特首林鄭月娥堅持要把該幅用地變作軍事碼頭，是配合中共建國70周年，讓解放軍在香港耀武揚威，向共產黨面上「貼金」。朱凱廸預告，若條例獲得通過，到時一定會有人在該處示威，認為是把香港市民與警察的衝突，進一步提升變成市民與解放軍的衝突。

區諾軒促請政府三思廢除條例；公民黨郭家麒亦認為，現時政府把該幅用地變作軍事碼頭，是一個極差的做法，若建制派議員沒有做好責任，通過了這個法案，他們就要為所有後果負責，包括政府與市民和中央的關係進一步變差。