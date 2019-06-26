【逃犯條例．持續更新】民陣愛丁堡廣場集會　郵政否認郵局被徵用

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。民陣趁二十國（G20）集團峰會周五舉行前，今天（24日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，稱希望透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」。 連登討論區流傳，位於愛丁堡廣場旁邊的郵政總局將會「清場」，被徵用作警方的後勤支援。香港郵政回應指，香港警務處並沒有徵用郵政總局，又指由於今日晚上在郵政總局附近的集會活動可能影響交通，因此員工的夜間工作已另作安排。

連登討論區流傳郵政總局被徵用。（網上圖片）

【1934】民陣今日下午，於北角警署與警方商討有關7.1遊行的安排。民陣指，由於香港各界慶典委員會方亦於當日租借維園作活動用途，擔心雙方政治立場差距導致雙方衝突，建議參加者採用銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地。在開路的安排上，警方承諾會作彈性處理，在遊行人士眾多的情況下會加開行車線。

【1900】連登討論區會員「我老婆當兵了」今天在發貼稱，位於愛丁堡廣場旁邊的郵政總局將會「清場」，被徵用作警方的後勤支援。香港郵政回應指，香港警務處並沒有徵用郵政總局，又指中環郵政總局的員工一般於下午七至八時前已下班離開，夜間則有少量員工工作，由於今日晚上在郵政總局附近的集會活動可能影響交通，因此夜間工作已另作安排。

民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意。（資料圖片／張浩維攝）

集會今天晚上八時於愛丁堡廣場舉行，民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意，建制派又嘗試把《逃犯條例》修訂死灰復燃，民陣希望在G20峰會前，再度與香港人集結，稱「在國際壓力上再給予林鄭月娥重重一擊。」

香港獨立聯盟等組織呼籲市民晚上九時繼續留守中環愛丁堡廣場，呼籲參與者帶備帳篷、睡墊、充足糧食及水、電筒等露營用品，今晚留守至周五G20舉行。