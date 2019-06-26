【逃犯條例．直播】律政司：保安考慮　有同事下午沒返律政中心

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。民陣趁二十國（G20）集團峰會周五舉行前，周三（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，稱希望透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」。 晚上的集會人潮坐滿愛丁堡廣場、愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金IFC、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館，估計已達萬人。逾千人之後圍封警總，至深夜僅餘百人，徹夜留守叫囂。 警員在凌晨3時許出動驅散示威者，至清晨近5時，警員在修頓球場外包圍示威者，逐一搜身及登記身份證資料後放行，警察總部附近道路及灣仔一帶交通，以及三間巴士公司在港島區旳服務，及後回復正常。 網民於周四早上發起包圍律政中心，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，示威者一度走出下亞厘畢道。香港眾志黃之鋒等人突然向警方防線推進，要求鄭若驊出來。警方叫示威者不要衝擊警方防線，否則是阻差辦公。

2019年6月27日 星期四

【15:38】警務處表示，就昨晚（26日）示威者堵塞灣仔軍器廠街一帶，並包圍警察總部及進行破壞，警方予以嚴厲譴責，必定會嚴肅跟進這些違法行為。

【15:26】律政中心中座門口有約300集會人士靜坐，並持續叫喊口號：「釋放義士、撤銷暴動定性、鄭若驊出嚟、反送中、撤惡法、收回條例、追究警方濫用無力、成立獨立調查委員會」。

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（歐嘉樂攝） 【15:16】律政司發言人稱，基於保安考慮，律政司部分同事下午沒有返回律政中心，並按照應變計劃工作。 【14:30】有律政中心職員稱，部門有人因患有肌肉萎縮症，需要的士，希望示威者讓出部分車路。 【12:50】一名外國人穿過示威者，再經過警方進入中座方向，示威者大喊「衝擊警方防線，點解佢行得？」示威者湧向中座正門繼續示威活動。下亞厘畢道暫時未能通車。有律政中心職員稱，今日會提早下班。 【12:37】香港眾志黃之鋒、林朗彥等人突然向警方防線推進，要求鄭若驊出來，被警方攔截。警方叫示威者不要衝擊警方防線，否則是阻差辦公。示威者回應指，他們沒有衝擊警方防線，他們只是希望到前中區政府合署中座正門進行示威活動，批評警方抹黑示威者衝擊警方防線。 現場有示威者接受訪問，及後有其他示威者指他沒有代表性，雙方有所爭拗。 【10:45】在律政中心外大約有50多人，他們大喊「釋放義士」、「鄭若驊出嚟」、「撤回暴動聲明」等口號，示威者一度在馬路上行走，阻礙經過的車輛，被警察勒令返回行人路，有示威者自發向途經的車輪鞠躬。 【10:38】部分示威者一度走出下亞厘畢道。 【09:58】示威者到達，包括香港眾志黃之鋒。他嚮應網民號召到律政中心，要求鄭若驊回應訴求，撤回修例。他相信未來幾日，即七一前仍有示威。 【09:52】律政司司長鄭若驊乘座駕抵達律政中心，現場未見有示威者。 【09:40】由於有民間團體及學生組織發起行動，今早準備包圍中環律政中心及禮賓府，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，大批警員在場布防，並對前來市民進行搜查。

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【08:55】政務司司長張建宗表示，呼籲市民不要以身試法，做出激烈及違法的事，重申警方以極度容忍的態度面對現時挑戰，希望大家在香港重新出發過程中，互諒互讓，尊重法律，不要製造問題令其他市民不便。

【08:25】警察公共關係科總警司謝振中今早出席港台節目《千禧年代》時表示，警方在凌晨3時半進行的驅散行動中，拘捕一名涉嫌襲警人士，並記下60人的身份證再作跟進。他又指，警方暫停伊利沙伯醫院及仁濟醫院的警崗，是因近來有同事匯報在醫院執勤時，受到言語侮辱及不禮貌對待，令警員感到受侮辱，認為警崗無法發揮效用。他強調，警員仍繼續在周邊巡邏服務市民，並非報復，及後會與醫管局高層商討。

【08:00】新巴城巴宣布，所有路線已恢復服務並按照原有行車路線行駛。九巴亦指，在港島區日間巴士服務維持正常。

【07:50】警察總部附近道路及灣仔一帶交通，清晨前已回復正常。

大批警員仍在修頓大球場截查行人及疑似示威人士。（余俊亮攝）

【07:30】警方表示，灣仔警署報案室服務現已恢復正常。

【07:03】警方發聲明澄清，周三晚網傳一名便衣警員假扮成示威者，並用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，指控全屬虛構。警方表示，該名警務人員當時正在回署上班途中，但行至警察總部外時突然被多名示威者蓄意阻撓，於是走到灣仔警署報案室平台入口，但示威者再開始擁上，他拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衛，最後由其他警員協助下返回警署，並沒有扮成示威者或作出任何煽動行為。

【05:42】大批警員仍在修頓大球場截查行人及疑似示威人士，當中有被搜查人士不適送院。有受截查人士向記者稱，自己只是剛好落街，自己亦只是穿著拖鞋，截查後警方稱會保留追究權利。

【04:47】至莊士敦道，修頓大球場，警方並向約十名示威者搜身，全部示威者舉高手配合。警方又制服了「佔中輔警」楊逸朗，他事後報稱不適。

【04:41】兩隊軍裝隊伍合共數十人，已將防線推至灣仔合和中心附近，並向廈門街推進。鄺俊宇要求與指揮官對話，但對方未有理會。行至廈門街忽然有物件從高空擲向警方。

【04:29】另一隊數十人的軍裝警員隊伍推進到莊士敦道，並截查街上的黑衣市民。立法會議員楊岳橋在場交涉。督察表示現場為警方行動，命令在場的立法會議員鄺俊宇及譚文豪離開，二人應要求慢慢退後。

【04:16】示威者目前退到軒尼詩道及分域街，警方亦逐步退到警總。

【04:04】駱克道的示威者在簡單商討後，有人決定留守，亦有人決定撤離。警方目前進一步推前防線至分域街，組成人鏈，並再急速向示威者推進。現場駱克道仍有遊客。

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【03:55】警方防線收縮回警總門口，示威者退到數百米外的駱克道，並載上頭盔等防具。

【03:32】逾百名防暴警察帶同盾牌於報案室衝出，先將阻塞大門的雜門拿開，其後不斷將防線推前。示威者見狀立刻散開。立法會議員譚文豪與指揮官交涉。警員未有與示威者衝突，並組成雙重防線。之後警方清理阻塞警總門外的雜物。

【03:15】有示威者叫囂期間，疑似拉撞到警總大門的開關裝置，大門一度不停震動，引起緊張。警方帶同盾牌視察，其後發現並非有人衝擊後，就未有理會。

【02:35】立法會議員譚文豪在警總外接受訪問，他指今晚會一直留守到最後，因為想確保示威者安全，及監督警員不會以過份武力執法。對於明天示威者的升級行動，他表示明天立法會仍有會議，由於抗爭運動發展瞬息萬變，目前未有打算。

【02:13】警總現場下起雨，目前大概淨200多人。不少示威者仍持續在警總門外叫囂，並以粗口辱罵警員。

【01:11】警總現場大概淨300多人，部份示威者持續在警總門外叫囂，偶爾拍打警總門口。

愛丁堡廣場萬人集會反逃犯條例後，千人再圍警總。（李澤彤攝）

2019年6月26日 星期三

【23:52】有疑似便衣警員想進入警總，但於告士打道開始被示威者追趕及拉扯，之後他再衝上警總扶手電梯到鐵閘，仍由於警總已拉大閘，他未能進入，於是就地拿起水刮及雪糕筒作為防具，於警總門口徘徊，一度引起示威者起哄。立法會議員譚文豪及楊岳橋與他交涉。及後警總的警員打開鐵閘，說：「俾我哋同事入翻去。」之後疑似便衣警員在其他警察保護下，安全進入警總。

【23:37】有示威者於警察總部門口，掛上逾5米長，白底黑字的「釋放義士」的直幅。現場眾多示威者擔心他們安危，不斷呼叫「走呀」，亦有其他示威人士不斷大叫：「釋放義士！」

【23:22】警察公共關係科江永祥高級警司於香港警察FB作回應，指警方留意到示威者於警總外集結，警方呼籲示威者要和平守秩序。

【23:12】示威人士在封鎖報案室門口後，再用鐵馬將報案室門口旁的行車出入口封住。另外，示威者行出告士打西行線，並不斷同受影響人士講「唔好意思，今日真係有需要」。

【22:56】警總聚集人數增加逾千人，幾乎布滿整條軍器廠街，部入人士站在行車橋上。現場示威者更開始把雨傘、鐵馬運往至報案室的人群。示威人士以傘、鋼根、鐵鏈等封住報案室門口。有身穿頭盔裝備的警察聚集在報案室一帶戒備。

【22:52】禮賓府方面未見有示威者聚集，現場約有80名警察。記者一到埗，已有警察查問並記下在場記者資料，並著不要步出記者區，嚴陣以待。

【22:32】現時警總已有數百人聚集，軍器廠街一帶的路面已被封。

【22:05】「學生動源」呼籲市民轉移陣地前往警察總部留守，直至政府回應四大訴求，不撤不散。惟現場亦有人稱會去禮賓府作進一步行動。

【21:50】民陣召集人岑子傑帶領在場人士多次大叫：「撤回惡法！」「我要真普選！」「停止檢控示威者！」之後全場人士合唱「問誰未發聲」。岑子傑又叮囑之後再去「野餐」的示威者要小心，不要「俾蚊叮，俾狗咬」。

愛丁堡廣場萬人集會反逃犯條例後，再有千人圍警總。有示威者將警總門口的大字改成「香港警犬總部」，並噴有「毅進」字樣。（李澤彤攝）

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【21:31】民陣召集人岑子傑批評逃犯條例威脅港人自由，中聯辦不斷干擾香港內政，並再重申訴求：撤回逃犯條例、撒回暴動定性、調查警方以違規武力鎮壓等。他又指希望國家主席習近平於G20會議回答，香港是否值得民主。

【21:15】由於集會人數眾多，龍和道近軍營位置封堵部分車路，有5名交通警在場駐守。

【21:00】台上發言人士輪流以英文、日文、印尼文、西班牙文、國語、台語、法文、德文、韓文、意大利文發表講話，呼籲國際支持香港人保衛自由。

【20:54】由於集會人士眾多，目前中環一帶集會道路已經倒灌，參與集會市民可以由金鐘方向沿龍和道往中環參與集會。

【20:39】香港眾志創黨主席羅冠聰表示，中國一直想「威權化」香港，眾志未來會繼續尋求國際盟友，繼續進行民間外交，支持香港抗爭。

【20:30】就示威人士要求律政司於今晚9時回覆撤回暴動定義等要求，律政司未有直接回應訴求：「如有充分證據進行檢控，律政司會考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。律政司會繼續不偏不倚地履行《基本法》第六十三條的憲制職責、不受任何干涉、秉行公義。」

【20:30】職工盟秘書長李卓人強調，反《逃犯條例》運動並非靠外國勢力，而是感召外國勢力，他呼籲香港人繼續加油。

愛丁堡廣場萬人集會反《逃犯條例》，現場萬人空巷。（余俊亮攝）

現場至少數千人在愛丁堡廣場集會，擠得水洩不通，大會稱展城館一帶亦坐滿。（余俊亮攝）

【20:22】浸大政治及國際關係學系助理教授黃偉國於大台表示，今次反《逃犯條例》運動充份顯示香港市民、連登網民的自發及組織力，亦向國際示範了何謂「民間外交」，令香港不單是中國政府聲稱的「中國內政」，而是反映中國有沒有遵守國際條約的案例。

【20:09】集會人潮坐滿愛丁堡廣場，絕大部分人無戴口罩、頭盔等，與早前示威活動有別。現場可見，人群企滿愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金IFC、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館。由於愛丁堡廣場外有不少路旁停車處，有的士和私家車未能駛走。大會稱由於集會人數超出預期，因此需要更多時間安排才能正式開始。

【19:55】現場至少數千人在愛丁堡集會，擠得水洩不通，大會稱展城館一帶亦已經坐滿。有前來集會的邱小姐稱，集會是為了表達港人訴求，要求撤回暴動定性及釋放被捕人士。問及早前200萬人仍未獲政府回應，認為政府今次會否作回應，邱指政府回應機會率幾乎是零，但她指今天不出來，明天或許不能再出來了。

【19:34】民陣今日下午，於北角警署與警方商討有關7.1遊行的安排。民陣指，由於香港各界慶典委員會方亦於當日租借維園作活動用途，擔心雙方政治立場差距導致雙方衝突，建議參加者採用銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地。在開路的安排上，警方承諾會作彈性處理，在遊行人士眾多的情況下會加開行車線。

【19:00】連登討論區會員「我老婆當兵了」今天在發貼稱，位於愛丁堡廣場旁邊的郵政總局將會「清場」，被徵用作警方的後勤支援。香港郵政回應指，香港警務處並沒有徵用郵政總局，又指中環郵政總局的員工一般於下午七至八時前已下班離開，夜間則有少量員工工作，由於今日晚上在郵政總局附近的集會活動可能影響交通，因此夜間工作已另作安排。

民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意。（資料圖片／張浩維攝）

連登討論區流傳郵政總局被徵用。（網上圖片）

集會今天晚上八時於愛丁堡廣場舉行，民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意，建制派又嘗試把《逃犯條例》修訂死灰復燃，民陣希望在G20峰會前，再度與香港人集結，稱「在國際壓力上再給予林鄭月娥重重一擊。」

香港獨立聯盟等組織呼籲市民晚上九時繼續留守中環愛丁堡廣場，呼籲參與者帶備帳篷、睡墊、充足糧食及水、電筒等露營用品，今晚留守至周五G20舉行。