【逃犯條例．直播】愛丁堡廣場萬人集會後　千人再圍警總

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。民陣趁二十國（G20）集團峰會周五舉行前，今天（24日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，稱希望透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」。 晚上的集會人潮坐滿愛丁堡廣場、愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金IFC、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館，估計已達萬人。

愛丁堡廣場萬人集會反《逃犯條例》後，數百人再圍警總。（楊婉婷攝）

【22:32】現時警總已有數百人聚集，軍器廠街一帶的路面已被封。

【22:05】「學生動源」呼籲市民轉移陣地前往警察總部留守，直至政府回應四大訴求，不撤不散。惟現場亦有人稱會去禮賓府作進一步行動。

【21:50】民陣召集人岑子傑帶領在場人士多次大叫：「撤回惡法！」「我要真普選！」「停止檢控示威者！」之後全場人士合唱「問誰未發聲」。岑子傑又叮囑之後再去「野餐」的示威者要小心，不要「俾蚊叮，俾狗咬」。

【21:31】民陣召集人岑子傑批評逃犯條例威脅港人自由，中聯辦不斷干擾香港內政，並再重申訴求：撤回逃犯條例、撒回暴動定性、調查警方以違規武力鎮壓等。他又指希望國家主席習近平於G20會議回答，香港是否值得民主。

【21:15】由於集會人數眾多，龍和道近軍營位置封堵部分車路，有5名交通警在場駐守。

【21:00】台上發言人士輪流以英文、日文、印尼文、西班牙文、國語、台語、法文、德文、韓文、意大利文發表講話，呼籲國際支持香港人保衛自由。

【20:54】由於集會人士眾多，目前中環一帶集會道路已經倒灌，參與集會市民可以由金鐘方向沿龍和道往中環參與集會。

【20:39】香港眾志創黨主席羅冠聰表示，中國一直想「威權化」香港，眾志未來會繼續尋求國際盟友，繼續進行民間外交，支持香港抗爭。

【20:30】就示威人士要求律政司於今晚9時回覆撤回暴動定義等要求，律政司未有直接回應訴求：「如有充分證據進行檢控，律政司會考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。律政司會繼續不偏不倚地履行《基本法》第六十三條的憲制職責、不受任何干涉、秉行公義。」

【20:30】職工盟秘書長李卓人強調，反《逃犯條例》運動並非靠外國勢力，而是感召外國勢力，他呼籲香港人繼續加油。

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愛丁堡廣場萬人集會反《逃犯條例》，現場萬人空巷。（余俊亮攝）

現場至少數千人在愛丁堡廣場集會，擠得水洩不通，大會稱展城館一帶亦坐滿。（余俊亮攝）

【20:22】浸大政治及國際關係學系助理教授黃偉國於大台表示，今次反《逃犯條例》運動充份顯示香港市民、連登網民的自發及組織力，亦向國際示範了何謂「民間外交」，令香港不單是中國政府聲稱的「中國內政」，而是反映中國有沒有遵守國際條約的案例。

【20:09】集會人潮坐滿愛丁堡廣場，絕大部分人無戴口罩、頭盔等，與早前示威活動有別。現場可見，人群企滿愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金IFC、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館。由於愛丁堡廣場外有不少路旁停車處，有的士和私家車未能駛走。大會稱由於集會人數超出預期，因此需要更多時間安排才能正式開始。

【19:55】現場至少數千人在愛丁堡集會，擠得水洩不通，大會稱展城館一帶亦已經坐滿。有前來集會的邱小姐稱，集會是為了表達港人訴求，要求撤回暴動定性及釋放被捕人士。問及早前200萬人仍未獲政府回應，認為政府今次會否作回應，邱指政府回應機會率幾乎是零，但她指今天不出來，明天或許不能再出來了。

【19:34】民陣今日下午，於北角警署與警方商討有關7.1遊行的安排。民陣指，由於香港各界慶典委員會方亦於當日租借維園作活動用途，擔心雙方政治立場差距導致雙方衝突，建議參加者採用銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地。在開路的安排上，警方承諾會作彈性處理，在遊行人士眾多的情況下會加開行車線。

【19:00】連登討論區會員「我老婆當兵了」今天在發貼稱，位於愛丁堡廣場旁邊的郵政總局將會「清場」，被徵用作警方的後勤支援。香港郵政回應指，香港警務處並沒有徵用郵政總局，又指中環郵政總局的員工一般於下午七至八時前已下班離開，夜間則有少量員工工作，由於今日晚上在郵政總局附近的集會活動可能影響交通，因此夜間工作已另作安排。

民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意。（資料圖片／張浩維攝）

連登討論區流傳郵政總局被徵用。（網上圖片）

集會今天晚上八時於愛丁堡廣場舉行，民陣指特首林鄭月娥仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意，建制派又嘗試把《逃犯條例》修訂死灰復燃，民陣希望在G20峰會前，再度與香港人集結，稱「在國際壓力上再給予林鄭月娥重重一擊。」

香港獨立聯盟等組織呼籲市民晚上九時繼續留守中環愛丁堡廣場，呼籲參與者帶備帳篷、睡墊、充足糧食及水、電筒等露營用品，今晚留守至周五G20舉行。