游蕙禎宣布退出青年新政：或許是需要重新變陣的時間　必定會再見

青年新政游蕙禎今午在fb宣布，退出由她與梁頌恆等人共同創立的青年新政。 游蕙禎在貼文中表示，四年時間過去，或許是時間重新變陣，而人與人之間的關係會有改變，有時是戰友、有時是同道，有時是受挫後的依靠，即使離開了，也是永遠在心中留有位置的朋友。

游蕙禎(左)宣布退出青年新政。(資料圖片／余俊亮攝）

游蕙禎今午在fb宣布退出青年新政。她在貼文中稱，加入了這個組織四年有多，以往大小決策都經過了眾多兄弟姊妹的共同努力，逐點逐點把青政的理念推廣出去。

她稱，由初議到打選戰，身邊的戰友一直都是她走下去的力量。回想起2016年的紅格仔襯衫，和紅格仔義工團一字排開雙手環胸的相片，除了感動，也是無可言喻的歉疚。她慨嘆：「到了現在自己仍然無法給戰友甚麼，但有生之年能與戰友一同共事，已經感激不盡」。

游蕙禎續稱，四年時間過後，此刻或許是重新變陣的時間，形容人和人之間的關係時有改變，有時是戰友，有時是談心開玩笑的同道，有時是受挫後的依靠，皆不應用一個組織名稱或一個名詞就可以概括。

她說，即使自己離開了，也是永遠在心中留有位置的朋友。朋友是就算有一段時間不見，在關鍵的時刻在街頭相遇，也會默契地相互點頭，理解對方所做的事。雖然她對這個組織說再見，但指日後必定會再見。

2014年雨傘運動後，多個傘後組織及政治新星湧現，如今眾人命運各異。（資料圖片／余俊亮攝）

香港史上最短任期的議員

青年新政在2015年3月成立，主要成員包括游蕙禎、梁頌恆、黃俊傑和鄺葆賢等。青政成立時以「公平公義，港人本位」為大原則，提出政策建議及走入社區服務市民。

曾被譽為政壇女神的游蕙禎，2015年參與區議會選舉，在九龍城區議會黃埔東選區挑戰梁美芬。雖然她最終未能在選舉中勝出，不過亦僅僅輸300多票，成功突圍打響知名度；最終九名參選人中，只有黃埔西的鄺葆賢贏得議席，但鄺其後因理念有分歧而退出青政。

游蕙禎與梁頌恆其後參加2016年立法會選舉，游蕙禎在得到20,643票的情況下，以424票之差壓倒尋求連任的黃毓民，奪得九西最後一席。她與青年新政的梁頌恆雙雙成為立法會議員，而游更成為立法會史上最年輕的女議員。

不過，兩人在選舉後的首個立法會大會上的宣誓儀式上，作出連串爭議舉動，包括將誓詞中的中國發音成「支那」，引起外界熱議。港府其後對兩人提出訴訟，質疑其議員資格。法院最終宣布兩人的議員資格於大會上宣誓無效時已被取消，擔任議員只有12日的他們，成為香港史上最短任期的議員。

游蕙禎在選舉後的首個立法會大會上的宣誓儀式上，作出連串爭議舉動，包括將誓詞中的中國發音成「支那」，引起外界熱議。（資料圖片／羅君豪攝）