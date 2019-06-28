【逃犯條例．持續更新】「反送中聯席」晚上發起「連結G20 」集會

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。繼民陣在周三（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，由多個團體及人士組成的「全港反送中聯席」，今晚(28日)在立法會示威區舉行「連結G20 民主香港集會」，向與會各國反映香港反修例和爭取民主的狀況。

【20:00】「長毛」梁國雄指感謝年輕人的活力及堅持，冀港人要繼續以人數取勝，而非與警方產生衝突。立法會議員區諾軒指日本首相安倍晉三在G20峰會提及香港近日狀況，刮了中國外交部一巴，全因中國外交部曾稱峰會不會提及香港狀況。

【19:24】「連結G20民主香港集會」開始前，發起人與集會人士高呼撤回惡法、撤回暴動論、釋放所有被捕示威人士及嚴查警方濫權等口號。集會有近300人參與。

科大教授成名率先發言，他認為抗爭手段需考慮合適性及必要性，才可獲民眾支持。他更以佔中舉例，指雨傘活動除催淚彈外，民眾支持率為40%或以下，不合作運動或令民眾埋怨，指佔中佔領79日，對政府不但未有明顯影響，反未獲民意支持。 他指佔領稅務大樓等不合作運動同一道理，希望各人抗爭時考慮行動是否合適及必要，及呼籲大眾在7月2日或之前登記成為選民。

【19:00】大會宣布集會於7:05分開始。

【18:55】集會將於晚上7時開始，現時參與集會約有40人。

大會表示，集會大約有30人發言，包括學生代表、區諾軒等，另有六至七人會連線對話，包括居日本、台灣及加拿大港人。

民陣周三（26日）晚曾於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，希望稱趁二十國（G20）集團峰會舉行前，透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」，有數千人參與。

及後，網民於翌日早上發起包圍律政中心，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，示威者一度走出下亞厘畢道。

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