【逃犯條例．持續更新】示威者曾闖歸駐軍中環海濱　防暴警戒備

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。繼民陣在周三（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，由多個團體及人士組成的「全港反送中聯席」，周五晚(28日)在立法會示威區舉行「連結G20 民主香港集會」，向與會各國反映香港反修例和爭取民主的狀況。 入夜後，示威到中環海濱示威，抗議政府將海濱一部份列為解放軍軍事用地。他們一度闖入被鐵絲網圍封的海濱，惟逾百名軍裝警員迅即趕到並重新佔領，其後雙方對峙。 有市民發起周六早上(29日)到中環軍營對開的中環海濱集會，抗議政府透過附屬法例，現場中環海濱一帶有警員巡邏，亦有多名配備防暴盾牌及頭盔的警員在現場戒備。

【11:14】議會陣線立法會議員朱凱廸，立法會議員張超雄，區議員司馬文及數名保護海濱聯盟成員，到中環軍用碼頭外準備示威。

【09:26】約10輛警車停泊在解放軍中環軍營對出，警員在海濱一帶巡邏，又有約10名軍裝警員進入軍用碼頭。

【09:00】約20名防暴警察及6名便衣進入軍用碼頭，與內裡20名軍裝警察「接更」。

【08:40】至早上，中環海濱一帶已沒有示威者留守，只見到有警員巡邏。有警員在軍用碼頭範圍內駐守。



↓↓↓ 歸駐軍中環海濱一帶周六早上情況 ↓↓↓

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反「逃犯條例」運動持續，示威者一度闖入歸解放軍中環海濱，後被逾百警重新佔領。（曾梓洋攝）

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2019年6月29日 星期六

【02:25】雖然添馬公園只得凌星市民在場，但歸駐軍的中環海濱仍有約廿多名香港警察留守，水警輪亦停泊在海濱碼頭。記者曾問及警方會否通宵駐守，警員及督察等均表示不知道。另外，他們又從軍事用地內的建築物，拉出大閘，阻止市民再進入歸駐軍的中環海濱。

【01:37】目前大部份市民已經離開中環海濱，有示威者主動清理示威留下的垃圾。

【01:27】朱凱廸接受訪問表示，今日行動是公民抗命，目的是帶出中環海濱應屬公共空間，另外亦想社會討論解放軍在香港2000公頃的軍事用地，未來應用作港人住屋。他表示今日曾與保安局開會討論，對方表示現時中環海濱用地仍未移交解放軍，法律上屬灰色地帶，仍受香港政府管理，但具體情況政府沒有公開，他批評欠缺透明度。他表示，他今晚會離開，但早上約10時會再到現場示威。他對於警方派出超過百名警員去守衛海濱空地感到意外，又表示香港人應有權在中環海濱示威。

【01:09】約數十名警員從海濱碼頭內離開，返回政總一帶。

【00:30】目前一眾示威者組成傘陣，在解放軍海濱外與警方對峙。他們不斷高呼：「人不送中，地不要割，還我海濱，停止霸地！」

【00:14】有水警輪到中環海濱位置戒備。

【00:05】逾百個軍裝警在已歸解放軍的中環海濱佈防，示威者在鐵絲網外不斷高叫「黑警，可恥！」。

【00:00】踏入凌晨12點，逾百個戴頭盔的軍裝警已經進入，已經變成解放軍軍事用地的海濱佈防。

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2019年6月28日 星期五

【23:56】逾百個戴頭盔的軍裝警，他們配上防暴裝備，一同向被圍封的海濱一同進發。朱凱廸表示，到場逾百個軍裝警是想於，即將變成解放軍軍事用地的海濱進行防守佈防。

【23:50】目前警員已重新佔領被圍封的海濱，示威者已經被推出鐵絲網外。示威者不斷高呼「還我海濱」。目前只得朱凱廸仍然處於被圍封的海濱內。

【23:45】有數十名持盾牌的軍裝警員趕到現場，進一步推近被剪開鐵絲網的圍封海濱。目前示威者正與警員互相推撞。

【23:33】涉事海濱已被政府以鐵絲網圍封，一眾示威者嘗試剪開鐵絲網，進入被圍封的海濱。目前朱凱廸已率先入內，並發表講話。他表示自己願意承擔相關法律責任，全因為要表明海濱用地是屬於香港人。他呼籲進入圍封土地的示威者要考慮清楚法律責任。目前已有數十人進入被圍封的海濱。

【22:55】目前仍有約400名示威者在中環海濱「野餐」抗議，他們大多坐在地上，或摺紙飛機掉入被圍封的海濱內，並高呼「反對割地！出賣港人！」的口號。而立法會議員朱凱廸亦在場。

【22:00】集會結束後，示威者轉到中環海濱「野餐」抗議，抗議早前因建制派在立法會拉布，令政府透過5條附屬法例，將中環海濱一幅0.3公頃土地撥歸解放軍作的法例，於周六（即今晚12時）自動生效。現場已有約400人聚集。目前涉事海濱已被政府以鐵絲網圍封，並貼有「官地不得內進」的標語。

【21:39】香港專職醫療及護士協會主席洪梓然指，6月9日衝擊的年青人不想行禮如儀，雖他們明知有機會被指責為暴力，但今次是年青人挺身而出，他感到愧疚，因成年人以往無站出來，令年青人要蒙受皮肉之苦。他指很多成年人指責年青人缺乏獨立思考，但不論眾籌登報或其他行為，均是由他們構思，冀成年人更相信及信任年青人，讓他們自發行動，並感謝他們讓港人免於恐懼。

【21:30】6.12曾勸警察不要打年青人，被傳媒拍下的「城姐」表示自己以「師奶」身份發言。她指自己也想煮飯、湊仔及煲韓劇，但指因更愛香港，決定上街。有人曾問及她會否再衝一次，她指香港人絕不會再想經歷多一次。

【21:21】香港監察召集人錢志健冀一起守護香港，保持香港獨特的地位及特性。

【20:52】有台灣公民陣線召集人賴中強、輔仁大學法律系教授吳豪人等透過視像會議發言。他們表示香港有200萬人出來，十分鼓舞，盼香港與台灣一起加油。有在台留學的港人指很多台灣民眾支持香港，促請繼續堅持民主及法治，相信港人不會輕易放棄。

【20:43】有反對修例的日本人前田雅裕表示，大阪因G20峰會多條道路實施管制，香港狀況亦受到非常大的關注。他希望香港人可以加油，冀港人自由可以繼續保存，他並表示港人並不孤單，有很多人支持反逃犯例的港人。

【20:49】現時身處大阪難波的中大學生會會長Jacky，昨日曾在大阪進行集會，並表示搜尋多間便利店才能購買刊有香港反修例廣告的《朝日新聞》報章。Jacky多謝集會人士出席，並為香港人加油。

【20:32】吳靄儀發言，冀公眾一起重奪議會，在未來要以選票懲罰建制派，守護香港。吳更指香港的法治及國際地位，與國際社會是息息相關。而集會人數增加，已坐滿立法會示威區，估計至少400人。

【20:00】「長毛」梁國雄發言，指感謝年輕人的活力及堅持，冀港人要繼續以人數取勝，而非與警方產生衝突。立法會議員區諾軒指日本首相安倍晉三在G20峰會提及香港近日狀況，刮了中國外交部一巴，全因中國外交部曾稱峰會不會提及香港狀況。

【19:24】「連結G20民主香港集會」開始前，發起人與集會人士高呼撤回惡法、撤回暴動論、釋放所有被捕示威人士及嚴查警方濫權等口號。集會有近300人參與。

科大教授成名率先發言，他認為抗爭手段需考慮合適性及必要性，才可獲民眾支持。他更以佔中舉例，指雨傘活動除催淚彈外，民眾支持率為40%或以下，不合作運動或令民眾埋怨，指佔中佔領79日，對政府不但未有明顯影響，反未獲民意支持。 他指佔領稅務大樓等不合作運動同一道理，希望各人抗爭時考慮行動是否合適及必要，及呼籲大眾在7月2日或之前登記成為選民。

【19:00】大會宣布集會於7:05分開始。

【18:55】集會將於晚上7時開始，現時參與集會約有40人。

大會表示，集會大約有30人發言，包括學生代表、區諾軒等，另有六至七人會連線對話，包括居日本、台灣及加拿大港人。

民陣周三（26日）晚曾於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，希望稱趁二十國（G20）集團峰會舉行前，透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」，有數千人參與。

及後，網民於翌日早上發起包圍律政中心，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，示威者一度走出下亞厘畢道。

↓↓↓ 6．26「G20 Free Hong Kong集會」↓↓↓