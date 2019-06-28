【逃犯條例．直播】示威者中環海濱「野餐」　抗議周六撥歸解放軍

政府早前雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟民怨並未有因此平息。繼民陣在周三（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，由多個團體及人士組成的「全港反送中聯席」，今晚(28日)在立法會示威區舉行「連結G20 民主香港集會」，向與會各國反映香港反修例和爭取民主的狀況。

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【22:55】目前仍有約400名示威者在中環海濱「野餐」抗議，他們大多坐在地上，或摺紙飛機掉入被圍封的海濱內，並高呼「反對割地！出賣港人！」的口號。而立法會議員朱凱廸亦在場。

【22:00】集會結束後，示威者轉到中環海濱「野餐」抗議，抗議早前因建制派在立法會拉布，令政府透過5條附屬法例，將中環海濱一幅0.3公頃土地撥歸解放軍作的法例，於周六（即今晚12時）自動生效。現場已有約400人聚集。目前涉事海濱已被政府以鐵絲網圍封，並貼有「官地不得內進」的標語。

【21:39】香港專職醫療及護士協會主席洪梓然指，6月9日衝擊的年青人不想行禮如儀，雖他們明知有機會被指責為暴力，但今次是年青人挺身而出，他感到愧疚，因成年人以往無站出來，令年青人要蒙受皮肉之苦。他指很多成年人指責年青人缺乏獨立思考，但不論眾籌登報或其他行為，均是由他們構思，冀成年人更相信及信任年青人，讓他們自發行動，並感謝他們讓港人免於恐懼。

【21:30】6.12曾勸警察不要打年青人，被傳媒拍下的「城姐」表示自己以「師奶」身份發言。她指自己也想煮飯、湊仔及煲韓劇，但指因更愛香港，決定上街。有人曾問及她會否再衝一次，她指香港人絕不會再想經歷多一次。

【21:21】香港監察召集人錢志健冀一起守護香港，保持香港獨特的地位及特性。

【20:52】有台灣公民陣線召集人賴中強、輔仁大學法律系教授吳豪人等透過視像會議發言。他們表示香港有200萬人出來，十分鼓舞，盼香港與台灣一起加油。有在台留學的港人指很多台灣民眾支持香港，促請繼續堅持民主及法治，相信港人不會輕易放棄。

【20:43】有反對修例的日本人前田雅裕表示，大阪因G20峰會多條道路實施管制，香港狀況亦受到非常大的關注。他希望香港人可以加油，冀港人自由可以繼續保存，他並表示港人並不孤單，有很多人支持反逃犯例的港人。

【20:49】現時身處大阪難波的中大學生會會長Jacky，昨日曾在大阪進行集會，並表示搜尋多間便利店才能購買刊有香港反修例廣告的《朝日新聞》報章。Jacky多謝集會人士出席，並為香港人加油。

【20:32】吳靄儀發言，冀公眾一起重奪議會，在未來要以選票懲罰建制派，守護香港。吳更指香港的法治及國際地位，與國際社會是息息相關。而集會人數增加，已坐滿立法會示威區，估計至少400人。

【20:00】「長毛」梁國雄發言，指感謝年輕人的活力及堅持，冀港人要繼續以人數取勝，而非與警方產生衝突。立法會議員區諾軒指日本首相安倍晉三在G20峰會提及香港近日狀況，刮了中國外交部一巴，全因中國外交部曾稱峰會不會提及香港狀況。

【19:24】「連結G20民主香港集會」開始前，發起人與集會人士高呼撤回惡法、撤回暴動論、釋放所有被捕示威人士及嚴查警方濫權等口號。集會有近300人參與。

科大教授成名率先發言，他認為抗爭手段需考慮合適性及必要性，才可獲民眾支持。他更以佔中舉例，指雨傘活動除催淚彈外，民眾支持率為40%或以下，不合作運動或令民眾埋怨，指佔中佔領79日，對政府不但未有明顯影響，反未獲民意支持。 他指佔領稅務大樓等不合作運動同一道理，希望各人抗爭時考慮行動是否合適及必要，及呼籲大眾在7月2日或之前登記成為選民。

【19:00】大會宣布集會於7:05分開始。

【18:55】集會將於晚上7時開始，現時參與集會約有40人。

大會表示，集會大約有30人發言，包括學生代表、區諾軒等，另有六至七人會連線對話，包括居日本、台灣及加拿大港人。

民陣周三（26日）晚曾於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，希望稱趁二十國（G20）集團峰會舉行前，透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」，有數千人參與。

及後，網民於翌日早上發起包圍律政中心，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，示威者一度走出下亞厘畢道。

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