前學生動源成員成立效益主義黨　不透露成員名單、資金來源、部署

本土派學生組織「學生動源」前成員劉康今日公布成立香港效益主義黨，他是該黨的主席，但拒絕公布黨內有多少成員、資金來源及未來有何行動或部署，僅稱會做一些符合效益的事，惟現階段不便透露詳情。

前學生動源成員劉康成立效益主義黨。(余俊亮攝)

劉康今午於西九文化區一處空地宣布成立香港效益主義黨，他為該黨的主席，而記者會僅得他一人出席。

劉康稱香港效益主義黨主張港獨，以政黨模式運作，但不會註冊成為社團，認為港府沒有認受性可言，故不擔心被取締。

他稱，香港政府現今所作所為都違反效益，把次要原則和道德基礎弄亂，故他成立該黨希望主張效益主義，希望把效益主義弘揚開去，讓所有人都知道，效益原則才是道德基礎。他又說，效益主義是主張效益原則，即傾向於讓受牽涉者幸福的事為對，受痛苦的事為錯，追求民主、自由和獨立。

現年17歲的劉康是本土派學生組織「學生動源」前成員，他去年 12 月，即立法會就修改《議事規則》進行辯論及表決期間，於立法會示威區附近一帶，管有一枝懷疑氣槍，經法庭審訊後被裁定一項「管有仿製火器罪」罪成，被判接收18個月開放式感化令，以及按照感化官指示參與小組活動和心理輔導。