【逃犯條例﹒直播】撐警集會　大會稱16.5萬人出席

政府推動《逃犯條例》修訂爭議持續，引起多場大規模示威遊行，其中於6月12日的金鐘警民衝突，加上近日兩次的圍堵警總行動，警民關係每況愈下。建制派立法會議員何君堯今日（30日）在金鐘添馬公園發起集會，支持警察執法，高呼「阿Sir、Madam我撐你、辛苦晒、我愛你」。 出席人士包括基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委譚錦球、全國政協委員兼警務處前處長鄧竟成、警務處前副處長任達榮、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑、民建聯立法會議員陳克勤、何俊賢、保公義撐修例大聯盟召集人兼全國政協委員黃英豪、工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北、港區全國人大代表王庭聰、全國政協委員劉炳章、香港大學深圳醫院院長盧寵茂、民建聯監委會主席盧文端、自由黨深水埗區議員李梓敬、保安局前局長李少光妻子、影帝梁家輝、藝人譚詠麟、鍾鎮濤等。

【17:25】大會稱據統計，在場有16.5萬人參加集會，但何君堯稱有15萬人參加。

+ 11 + 10 + 9

【17:01】「就是敢言」成員上台發言，其中一名成員稱要支持特首林鄭月娥，惟起初台下反應較冷淡，其後由何君堯大叫「我撐林鄭，我驚都未驚過，因為我有警察」，台下隨即歡呼，一同大叫「撐林鄭」。

【16:57】立法會煲底下示威者及集會人士靠著鐵閘對罵，有示威者情緒激動，需要由他人抬走，據悉該名示威者被扔泥土。天主教香港教區輔理主教夏志誠在現場，目睹集會人士向示威者扔泥。有集會人士隔著鐵閘向示威者扔泥、水樽及吐口水。

【16:53】現場播放陳百祥的短片。李梓敬上台稱自己是兩個小朋友的父親，不理解社會何時會變成是非不分，顛倒黑白，警方被辱罵、擲雞蛋，警員反而被指使用過份暴力。他強調警方專業、克制，故今日即使大雨都岀來，告訴警方知道「他們無做錯」。

【16:45】蘇錦樑、何俊賢等帶領大家獻唱歌曲《同舟共濟》。

【16:43】政總外、連儂牆等的示威標語全部被拆，有市民馬上在連儂牆重貼標語。有撐警市民一邊用手機拍攝，一邊指罵反修例示威者破壞公物及是垃圾，「我一係就藍，唔會變綠或黃」，又質疑他們收錢。

【16:32】藝人譚詠麟和鍾鎮濤上台發言，譚詠麟稱自己是「生於斯長於斯的25歲的長者」，見證香港由漁港成為國際大都會，他稱近日辛苦「警察哥哥」，認為若警察再受如此對待，長此下去「香港無得救」，他強調要「家和萬事興」。鍾鎮濤則稱今日岀席希望子女「知道咩係啱咩係唔啱」，他認為年輕人的說法「九唔搭八」。他們其後帶領大家稱「支持警察」、「阿sir、madam辛苦你、支持你」。雨勢加大後，有大批集會人士離開。

【16:14】男高音莫華倫與一眾人大政協領唱《獅子山下》。現場再下大雨。

【16:12】吳秋北稱，要向警察致以崇高敬意，他指警方在立法會外被鐵枝、磚頭衝擊，「為的是愛護我們的香港」。他又指，《逃犯條例》修例只是反對派的藉口，煽動市民衝擊警方，強調要支持警察除暴安良。

【16:10】有撐警市民多次對立法會煲底示威者大罵「垃圾」及舉中指，高呼「我哋係和平示威，你哋係暴動」，又指罵示威者需警察保護，警方開咪呼籲「請保持克制」。

【16:03】參與人數太多，警方封龍和道，開放予參加市民步行。

【16:00】戴紅帽的市民突然走入立法會煲底，推倒「反送中，撤惡法」的擺設，一度與示威者爭執，警方立即分開他們，並拉起防線。

【15:56】任達榮稱，警員為保護市民、保障市民生命財產，卻被磚頭不斷攻擊，認為大家應岀來平理。他又指若在其他國家發生同類事件，外國警方執法力度遠遠超越香港。他又稱「係咪要把暴徒繩之於法？」台下立即稱「係」，對於市民要求撤回暴動定性和控罪，任達榮指「痴線㗎，無咁既可能」，又強調一定要反對成立獨立調查委員會，重申現時已有行之有效的機制，要求成立獨立調查委員會是「搞我哋啲警察」。

【15:49】鄧竟成稱，原本端午節一家人應開開心心吃飯看龍舟比賽，但有不守規矩的市民搞事。對於前幾天警總被圍，他非常心痛，強調香港警察是亞洲最好，令香港成為世界上最安全城市之一。他又呼籲大家一起大叫「多謝阿sir、madam」、「阿sir、madam辛苦晒」，他稱今日集會是有史以來最和平克制，認為是每一個香港市民應做的事。

【15:45】在立法會煲底，撐警人士與「反送中」示威者多次隔欄杆對罵，撐警市民大罵「漢奸」、「走狗」、「暴徒」，包括網絡紅人劉馬車。警方以人鏈方式隔開兩方，撐警市民仍不斷指罵及高呼「支持警察」。

【15:42】大會帶領在場人士獻唱《硬漢子》，台下大批市民起哄，大嗌支持警察。

+ 17 + 16 + 15

【15:32】湧至添馬公園人數不斷增加，警方實施人流管制，參與集會者需經中信天橋去添美道，趕赴集會現場。

【15:23】海富天橋有不少避雨撐警人士，並瘋狂找軍裝警員自拍及打氣，有大會工作人員呼籲他們不要阻塞通道。現場再落大雨。

【15:16】主持稱收到警方通知，仍有大量人士前往。基本法委員會副主任譚惠珠上台發言時稱，香港是全世界最安全城市之一，警方會協助遊行人士開路，使每個人完成遊行、抗議。她稱世界「無一個地方學得香港咁民主發表意見」，但質疑可能有人受外國勢力影響、「可能收咗錢」，可能為選票才做出很多衝擊社會行為。她強調，香港警察全球排第八，他們忍辱負重，為的是不讓香港流血，對中國、香港作任何打擊。

【15:11】藝人梁家輝在場。

【15:00】台上帶領集會人士獻唱歌曲《大丈夫》。

【14:56】導演高志森上台發言稱，全世界最忍得的警察是香港，他們憑良心面對不合理攻擊，但傳媒報道一面倒偏幫示威者，強調近日和平遊行集會有人故意滋事，有強大力量擾亂安寧。

【14:51】台上主持宣布活動開始，何君堯稱集會是和平，要表示理性，以理服人。台上主持稱近日有小朋友不珍惜生命，對此非常傷感，他認為生命很重要，社會屬大家，生命屬於自己，呼籲為香港走岀陰霾，安靜30秒。添馬公園現場落雨。

【14:48】何君堯上台，台下的集會人士隨即拍掌。台上主持問何君堯「呢到係咪有錢派？」何指：「我地大把錢，但唔係呢到派」，主持強調若有人派錢應要拒絕，不要讓人抹黑。

【14:07】金鐘地鐵站有大量白衣及藍衣人，不時拍手歡呼：「支持警察。」