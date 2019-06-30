【逃犯條例】何君堯稱集會非鬥人多　批有議員到外國「唱衰香港」

建制派立法會議員何君堯今日（30日）於金鐘添馬公園發起撐警集會，支持警方執法，大會其後公布出席人數為16.5萬人，警方則稱高峰期有5.3萬人。何君堯表示，人數較預期多，他希望今日帶出正面信息，就是「撐警察」。 何君堯稱，香港社會不應養成抹黑文化，批評有議會同事到美國華盛頓、德國「唱衰香港」，「曾經食過香港政府嘅糧，宜家仲咬緊嘅，你作為香港嘅高官點解唔可以發出正面信面？」他又指，若有退休公務員認為香港政府不仁不義，應有骨氣地拒絕領取長俸，「食緊人地嘅糧，唱衰人地係無德、無理、無品、無修養。」

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何君堯活動後稱要感謝社會各階層人士參與，又指沒預算今日會出現如此多人的場面，但強調不是要鬥人多，希望即使不同意見但大家都是一家人，要風雨同路。他強望今日希望帶出正面信息是「撐警察」，認為3.4萬名警員維持逾700萬人秩序並不容易，呼籲民主派人士、民陣要愛護香港這個家，不要一方面建造、一方面破壞，亦不應誤導學生，令他們誤入岐途。

何君堯又指，明天是七一遊行，希望參與遊行的人士可「停一停」、「想一想」，如要特首林鄭月娥下台並無意思，能為香港服務才是「硬漢子」、「大丈夫」。他認為「鬧人同時都要想想自己是否如此完美」，若林鄭為市民出心出力，應愛護、鼓勵她，形容是市民的福分，「唔好身在福中不知福」，無病呻吟。

何君堯續指，香港社會不應養成抹黑文化，批評有議會同事到美國華盛頓、德國「唱衰香港」，「曾經食過香港政府嘅糧，宜家仲咬緊嘅，你作為香港嘅高官點解唔可以發出正面信面？」。他稱，若有退休公務員認為香港政府不仁不義，「你有骨氣嘅，即刻斷咗糧佢，與香港政府割蓆，以前食落個啲嘔番出黎，食緊人地嘅糧，唱衰人地係無德、無理、無品、無修養」。