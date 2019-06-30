《紐時》綜合6.12清場影片及示威者證詞　專家：警方過份武力

香港警員6月12日在金鐘進行清場行動，被指使用過份武力，導致至少81人受傷，其中警方在中信大廈外發放催淚彈更幾乎導致人踩人。然而包括市民及媒體在內多方對政府成立獨立調查委員會的要求，仍未獲回應。 美國《紐約時報》訪問逾20多名身在現場的示威者、來自不同組織及大學的專家、結合該報取得數以百計現場影片及照片，在今日（30日）報道還原當天的實際情況。

《紐約時報》的報道指出，從影片可見，示威者被警員毆打、警員對示威者發射用人群控制的彈藥、示威者被警員拖行在地，以及被催淚彈擊中。（紐約時報）

《紐約時報》的報道指出，從影片可見，示威者被警員毆打、警員對示威者發射用人群控制的彈藥、示威者被警員拖行在地，以及被催淚彈擊中。他們傷勢包括肋骨受傷、斷指以及呼吸問題。

該報指出，在一些情況下，警員毆打沒有構成威脅的示威者。記者訪問其中一段影片的主角、患有肺癌的57歲長者「老吳」，他受襲時身在距離警方防線約12碼之內的地方，要求警員停止挑釁示威者，並開始講粗口。槍聲一響之後後，他痛得按着腹部倒地，3名警員將他帶走。該報引述武器專家說，打中「老吳」的看來是裝有胡椒噴霧的子彈球。除了「老吳」之外，尚有只是站在路中心、負責派送食水或是在唱詩歌的示威者無端被打。

文中提及名為Florence Chan的示威者受襲片段。她身在立法會門外唱詩歌時，在混亂中倒地，之後至少4名警員用警棍及盾牌毆打她。她接受該報訪問時表示，以為警員會將她打死。國際特赦組織武器控製顧問納瓦爾（Ara Marcen Naval）指出警員使用武力時，示威者已倒地，「這是濫用（武力）以及肯定是非法的」。

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報道中重提6.12當天最混亂以及最危險的一幕，警察約在下午3時從兩邊包圍中信大廈並施放催淚彈，大批示威者受困於警員之間或是路障圍欄內，於是逃進中信大廈，險釀人踩人以及集體缺氧。該報引述一些國際專家意見，認為香港警方使用催淚氣體是沒有明確策略，導致不必要的痛苦以及推高出現傷亡的風險。那些專家都認為，在示威大致是和平的情況下，警員使用的催淚彈數量過多。

來自醫生促進人權協會（Physicians for Human Rights）的哈爾（Dr. Rohini Haar）直言：「他們（警員）是在煽動以及導致看來是人踩人的情況。」

伯恩茅斯大學（Bournemouth University）的催淚彈專家費根鮑姆（Anna Feigenbaum）指出，香港警員看來將催淚彈當成武器般使用，而「它是永遠不應該針對一個人來使用」。