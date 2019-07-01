【逃犯條例】肥媽七一再撐警：比啲掌聲香港警務人員　我哋守秩序

香港各界慶典委員會於周六（29日）一連三日在維園足球場舉辦慶祝回歸22周年「創科潮流音樂嘉年華」。表演嘉賓包括肥媽Maria Cordero、徐小明及張明敏，港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇今日（1日）亦有到場致辭。

陳勇（右二）指大灣區發展正正能提供大量福地，為香港發展突破樽頸。（曾凱欣攝）

今次活動約6000人參與，在場人士身穿白色及紅色上衣，人潮在足球場拼湊出「I love Hong Kong」的字樣，又向航拍機高呼「I love hong kong」、「我愛香港」、「香港加油」等口號，有參加者不斷揮動區旗和國旗，大會亦有安排藝人上台唱歌。嘉賓之一的肥媽在台上表演時指，香港人最緊要團結，便無懼任何挑戰，又叫台下的參與者「比啲掌聲香港警務人員」，諷刺「點解我哋呢到無咩警察？因為我哋守秩序！」。

陳勇感謝香港各界市民支持今次活動，又指連續3日的嘉年華，據大會統計約有超過18萬人次到維園參與，全港18區超過360項活動項目，參與人次則累積超過30萬。他又呼籲市民可以在自己就近的地方，參與當區慶回歸活動。

今年大會以創科、音樂等作主題，並設有5G體驗區，陳勇認為今次的主題特別受歡迎，大會於昨日亦有安排國際及本地著名的DJ及歌手，他指表演將整個慶回歸活動與青年人拉近，不論任何年齡層人士都可以一同參與，又希望政府盡快推動5G科技，予青年人創造更多網上平台，發展自己的產業。

被問到如何解決社會紛爭，他指作為大會，認為香港需要突破樽頸，大灣區發展正正能提供大量福地，為香港發展突破樽頸，故大會今次強調大灣區及創新科技，認為特區政府亦應積極推動。