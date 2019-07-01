【七一遊行．持續更新】終點改遮打道　市民佔軒尼詩道6條行車線

民陣今日（1日）舉辦一年一度的七．一大遊行，今午下午三時會在維園中央草坪起步。 民陣召集人岑子杰表示，是次遊行主題是「林鄭下台、撤回惡法」，而「反送中」的訴求，包括釋放示威人士等也會延續到今次遊行訴求。 警方則指，已向民陣建議延期舉行七．一遊行，或者將活動改為只在維園中央草坪集會，又者將遊行路線終點，由金鐘政府總部改為灣仔，但民陣全部拒絕。

民陣召集人岑子杰稱，相信支持民主自由的反修例人士會克制。(盧翊銘攝)

【15:28】大公報的大電視未有如上兩次遊行般再播放挑釁性短片，只播放介紹包括港珠澳大橋等香港基建的片段。民陣頭車廣播介紹大公報的大電視，指港珠澳大橋等大白象工程是用港人血汗建成，現場群眾歡呼。

【15:23】現時遊行隊伍已佔據軒尼詩道6條行車線，希慎兩邊齊也站滿人，不時大叫開路，波斯富街亦六線全企滿人。

在維園，不少市民向參與旁邊慶委會活動的人士大叫，「我要過去」、「我要參加音樂會」，要求警方繼續開路，但在場警方僅呼籲遊行人士向前行。

【15:12】隊行人士到達軒尼斯道，全部行車線均有黑衣民眾聚集，遊行頭車幾乎在黑衣市民簇擁下通過。至於在Sogo 對出，全部行車線都開放。現場未見到警察。

在維園，大會稱警方只開15號閘口予遊行人士，要求警方開放16號閘口，現場不斷大叫「開路」。從遊行路線目測，經過橫街波斯富街時，兩端人頭湧湧，無法看到盡頭。登龍街也有相同情況，群眾擠滿內街。

【15:11】遊行隊伍經過香港眾志街站時，民陣邀請該黨秘書長黃之鋒帶領叫口號。行人路上的市民在頭車經過時不斷歡呼。

【15:09】民陣呼籲在頭車和橫額經過後才加入遊行隊伍。銅鑼灣Sogo對出鬧市街頭，黑衣群眾站滿行人路，高舉撤銷暴動定性、徹查六一二鎮壓等標語，跟隨民陣遊行隊伍呼喊口號。

【15:05】遊行隊伍到達邊寧頓街轉彎入電車路，同時亦有遊行人士行出英皇道往銅鑼灣方向，但警方未有阻止。

【15:02】遊行隊伍約於下午2時50分出發，民陣帶領呼喊「釋放所有政治犯、撤銷暴動定性、重啟政改、林鄭下台、徹查六一二鎮壓、反送中、反惡法」等口號。遊行人士和行人路上的群眾均和應口號。

【14:54】由於遊行人數太多，原在維園舉行的法輪功活動先暫停，讓路給遊行人士。

【14:35】遊行人士仍然不斷湧入維園，草地接近逼滿。

【14:30】因應示威者正衝擊立法會，民陣建議改遮打道行人專用區為終點，惟警方不接受。

民陣與警方以擴音器公開交涉，警方只重複3個建議，未有回應民陣反建議。在場群眾則以噓聲回應。警方代表在一片噓聲中離去。

大台帶領群眾叫口號，「我有權示威，無需警方批准」；「釋放被捕人士、撤回暴動定性」等。

【14:10】民陣表示，收到警方建議取消集會、改期或改終點的建議。現場群眾聞後即報以噓聲。岑子杰則呼籲群眾耐心等待民陣與警方溝通。

【14:02】維園草坪旁約300人參加「無異光明，黑暗於祢」的祈禱會，眾人齊唱歌曲Sing Hallelujah to the Lord及詩歌。大會稱陳日君樞機不在港故未能岀席活動。

【13:30】民陣召集人岑子杰在遊行前接受傳媒時表示，不停聽到特首林鄭月娥稱會聆聽民意，但一直只看到她會見建制派保皇黨，而林鄭的行動亦反映不了她有聆聽民意，「道歉後她一直沒有改正」。

至於衝擊立法會的情況，他稱相信支持民主自由的反修例人士會克制，而民陣糾察正處理事件，他稱會信任示威者，相信遊行可保持和平。被問到會否更改遊行終點時，他則由於事發突然，需等糾察處理後再作決定。而遊行參與人數則難以難估。

對於昨日有支持警察人士襲擊示威者，他認為，爭取民主自由價值同時，應重視每一個個人，希望每個人都不會受到傷害，珍惜自己的身體和生命，遊行會以參與者安全為最大考慮。