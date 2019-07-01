【71遊行】民陣公布55萬人上街　創71遊行歷史　警方稱高峰期19萬

民陣今日（1日）發起以「撤回惡法、林鄭下台」為主題的七一遊行，在反修犯條例風暴下，遊行人數創下新高！民陣公布，今次集會人數逾55萬人，比03年的50萬人、2014年佔領行動前夕的51萬人還要高。 警方則表示，遊行高峰期有19萬人。

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今次七一遊行，為歷年七一之最，超越2003年反廿三條、2013年要求真普選及2014年要求特首公民提名的遊行人次。

2003年七一遊行正值廿三條立法程序，遊行以「反對廿三，還政於民」為主題，主辦團體估計遊行人數超過50萬人，警方則公佈當日截至下午6時，共有35萬人由起點遊行至終點，創下人數紀錄。

十年後，2013年七月一日遊行主題為「人民自主，立即普選，佔領中環，蓄勢待發」，目的是為表達港人要求真普選的決心，並要求當時的行政長官梁振英下台。期間，有不少市民冒著三號強風訊號遊行，民陣公布遊行人數有43萬人參加，警方則表示遊行最高峰時有6.6萬人，為歷來第三高（不計今年）。

七一遊行的第二高是2014年，當年正值佔領中環行動蓄勢待發，整個社會政治氣氛熾熱，民陣以「公民直接提名、廢除功能組別、捍衛港人自主、無懼中央威嚇」為主題，被視為佔中前哨戰，在市民不滿梁振英政府的各種有利因素下，當日遊行人數達51萬人擦新紀錄，不過有關紀錄已被今年遊行打破。