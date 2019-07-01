【71遊行】民陣公布55萬人上街　創71遊行歷史　警方稱高峰期19萬

民陣今日（1日）發起以「撤回惡法、林鄭下台」為主題的七一遊行，在反修犯條例風暴下，遊行人數創下新高！民陣公布，今次集會人數逾55萬人，比03年的50萬人、2014年佔領行動前夕的51萬人還要高。
警方則表示，遊行高峰期有19萬人。
今次七一遊行，為歷年七一之最，超越2003年反廿三條、2013年要求真普選及2014年要求特首公民提名的遊行人次。
2003年七一遊行正值廿三條立法程序，遊行以「反對廿三，還政於民」為主題，主辦團體估計遊行人數超過50萬人，警方則公佈當日截至下午6時，共有35萬人由起點遊行至終點，創下人數紀錄。
十年後，2013年七月一日遊行主題為「人民自主，立即普選，佔領中環，蓄勢待發」，目的是為表達港人要求真普選的決心，並要求當時的行政長官梁振英下台。期間，有不少市民冒著三號強風訊號遊行，民陣公布遊行人數有43萬人參加，警方則表示遊行最高峰時有6.6萬人，為歷來第三高（不計今年）。
七一遊行的第二高是2014年，當年正值佔領中環行動蓄勢待發，整個社會政治氣氛熾熱，民陣以「公民直接提名、廢除功能組別、捍衛港人自主、無懼中央威嚇」為主題，被視為佔中前哨戰，在市民不滿梁振英政府的各種有利因素下，當日遊行人數達51萬人擦新紀錄，不過有關紀錄已被今年遊行打破。
過往7．1遊行數字
2003 民陣數字：逾50萬 警方數字：35萬 相差15萬
2004 民陣數字：53萬 警方數字：20萬 相差33萬
2005 民陣數字：2.1萬 警方數字：1.7萬 相差0.4萬
2006 民陣數字：5.8萬 警方數字：2.8萬 相差 3萬
2007 民陣數字：6.8萬 警方數字：2萬 相差 4.8萬
2008 民陣數字：4.7萬 警方數字：1.55萬 相差 3.15萬
2009 民陣數字：7.6萬 警方數字：2.8萬 相差 4.8萬
2010 民陣數字：5.2萬 警方數字：2萬 相差 3.2萬
2011 民陣數字：21.8萬 警方數字：5.4萬 相差 16.4萬
2012 民陣數字：40萬 警方數字：6.3萬 相差 33.7萬
2013 民陣數字：43萬 警方數字：6.6萬 相差 36.4萬
2014 民陣數字：51萬 警方數字：9.86萬 相差 41.14萬
2015 民陣數字： 4.8萬 警方數字：1.96萬 相差 2.84萬
2016 民陣數字：11萬 警方數字：1.93萬 相差 9.07萬
2017 民陣數字：逾6萬 警方數字：1.45萬 相差 4.55萬
2018 民陣數字：5萬 警方數字：9800人 相差 4.02萬
2019 民陣數字：逾55萬 警方數字：19萬 相差36萬