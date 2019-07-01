【七一遊行】41建制派議員發聲明：嚴厲譴責極端激進暴力份子惡行

有示威者在「七．一」遊行前，約下午一時左右衝擊立法會，衝擊至今已持續六小時。除了立法會主席梁君彥和實政圓桌田北辰，41名建制派議員發聲明，嚴厲譴責「極端激進暴力份子惡行」，他們感謝警方堅持以專業和克制的態度堅守崗位，全力維護公眾秩序和保護市民生命安全，並向受傷的警員致以慰問，並稱全力支持警方依法執法，追究違法份子，將他們繩之於法。 他們又呼籲「泛民同事」要分清黑白，譴責「極端激進暴力份子」，維護法治。

田北辰未有參與聯署。（資料圖片／張浩維攝）

聲明指，今天再有「極端激進暴力份子」發動連串違法行動，不單堵塞和佔領幹道，更把立法會廣場的國旗換上黑色洋紫荊圖案旗，又甚有人將帶有腐蝕性的液體潑向警方，造成十多名警員受傷，並稱有途人被他們毆打，「他們又持續多個小時用大型手推車和硬物衝擊立法會大樓，令立法會大樓受到嚴重破壞。」

聲明批評，「極端激進暴力份子」嚴重破壞社會秩序和安寧，又批評示威者是存心搞事、擾亂公眾秩序和挑戰法治，「根本不是他們所謂的真心愛護及珍惜香港」。

41名建制派議員嚴厲譴責事件，並呼籲廣大愛好和平、堅信香港核心價值的市民，與他們劃清界線，共同向他們發出不容破壞社會秩序的訊息，「我們亦呼籲泛民同事要分清黑白，譴責這些極端激進暴力份子，維護法治。」

他們又感謝警方堅持以專業和克制的態度堅守崗位，全力維護公眾秩序和保護市民生命安全，並向受傷的警員致以慰問，強調他們全力支持警方依法執法，追究違法份子，將他們繩之於法。



４１名建制派議員嚴厲譴責極端激進暴力份子惡行。（資料圖片／梁鵬威攝）

參與聯署議員

廖長江 馬逢國 姚思榮 陳健波 陳振英 謝偉銓

謝偉俊 潘兆平 何君堯 陳凱欣 容海恩 葉劉淑儀

黃國健 郭偉強 麥美娟 陸頌雄 何啟明 張宇人

鍾國斌 易志明 邵家輝 林健鋒 張華峰 梁美芬

石禮謙 盧偉國 劉業強 吳永嘉 李慧琼 陳克勤

蔣麗芸 周浩鼎 黃定光 柯創盛 梁志祥 陳恒鑌

葛珮帆 何俊賢 劉國勳 張國鈞 鄭泳舜

未有參與聯署的建制派議員

田北辰 梁君彥