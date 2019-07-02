【七一遊行】和理非撐圍攻立法會：官逼民反；非常時期用非常手段

連日來大型反對運動未有平息跡象。今日(1日)更有示威者圍攻立法會，同日舉行的民陣七．一遊行，大批遊行人士改道前往金鐘立法會聲援。然而，不少遊行到民陣遊行終點中環遮打道、自稱「和理非」的市民，非但未與在立法會的示威者「割蓆」，他們接受訪問時均異口同聲認為「衝擊立法會」是源於政府不理會過百萬市民上街遊行的訴求，形容情況是「官逼民反」，令市民「在非常時期使用非常手段」。

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20多歲畢業不久的梁小姐表示，今年才開始參加遊行，今次是本月第二次參加。她認為，林鄭政府對如此多市民表態無動於衷，沒有辦法不站出來，她說，自己不會衝，因自己是「和理非」，但不會覺得衝擊立法會是錯誤。她解釋，政府所作所為逼迫市民憤怒，「做一啲進擊小小嘅動作」是可以接受。

21歲的卞小姐就指，今次一定要站出來遊行，因已經有200萬人表態，政府都未有回應，也沒有任何一個官員問責下台，她形容政府「冷血」。她又強調，明顯政府不應該追究被捕的抗爭者，因事情源於「官逼民反」。她又表示，支持衝擊立法會的抗爭者，但感到抱歉，因自己承擔不了加入立法會抗爭者隊伍的風險，但她h會繼續支持。

20多歲的阿軒與朋友一起參加遊行到在遮打道終點，他表示，除了遊行這件事，沒其他方法可做，他本身覺得對政府和香港沒希望，但轉念又覺得，如不保護自己權利，是與自己過不去。

他又說，過去整月情緒不會開心，聽到昨日再有抗爭者墮樓以死明志的消息，感到失落，無力感越來越重，「盡哂力無嘢可以做，好頹好心淡」，他表示理解自殺的抗爭者。

對於立法會衝擊，他就果斷表示，「當然是官逼民反」，「冇人無啦啦想衝擊、想用暴力，很多人本來是和理非，但都撤離，你都要扑爆人個頭，所謂暴徒，就是這樣逼出來」。他感嘆，暴徒與否取決於運動能否成功，「不成功就是暴徒，成功就是義士，非常時期要用非常手段」。

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