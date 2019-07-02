【71遊行】示威者聲淚俱下勸退戰友　有人企圖死守立會被抬走

立法會周一(1日)晚上9晚被大批示威者闖入，並四處破壞。警方隨後在Facebook發聲明表示將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，警方將採取適當武力。 晚上11時，佔領立法會會議室的10多名示威者商討留守事宜，意見出現分歧。有部份人士表示會於12點前離開，惟有部份抗爭者決定會在會議廳內堅守至最後一刻。12時過後，警察舉黑旗作最後警告，立法會內20至30名「主撤」示威者將「死守」示威者帶走，有高呼「我要死係度」的示威者被人抬走。

晚上11時40分，面臨警方清場「死線」餘下20分鐘，有自稱是中學生的示威者勸喻其他示威者離開會議廳，但部分示威者拒絕，並聲稱「拒絕失敗主義」，雙方因而出現爭執。中學生示威者勸言最後情緒激動，聲淚俱下，但都勸不動決定死守的示威者。

立法會議員林卓廷同郭家麒在立法會內與示威者對話，他們表示將盡所有努力，遊說留守立法會的示威者離開。

踏進午夜12時，龍匯道防暴警察已接近示威者，現場氣氛緊張。添美道有示威者呼籲群眾不要離開，「如現在撤退，與出賣佔領立法會的義士的人生自由，和出賣他們給中共沒分別」。另一邊廂，立法會煲底有示威者不斷叫人離開。

12時過後，龍和道的警察舉黑旗，警告會施放催淚彈。大樓內主張撤離的示威者拉走部份「死守」人士，其間高叫「一齊走」。20至30名「主撤」示威者將議事廳內十數名示威者帶走，高呼「要走一齊走」。有高呼「我要死係度」的示威者被人抬走，亦有不良於行的示威者被開路帶走。至到12時30分，立法會大樓內已無示威者，只剩下記者。