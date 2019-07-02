【71遊行】衝突支援者認行動含暴力行為　稱「被政府迫出嚟」　

要求撤回《逃犯條例》修例的示威者昨日（1日）衝擊立法會大樓，有支援前線的示威者今日（2日）致港台節目《千禧年代》，指承認昨日的衝擊包含暴力行為，但「都係被個政府迫出嚟」，但出席同一節目的全國人大常委譚耀宗則反駁指，政府已宣布暫緩修例，示威者「已拎好大成果」，而政府亦提出改善溝通；他反建議支援者幫忙勸籲其他示威者，要明白衝擊解決不了問題。

譚耀宗今早出席節目，建議示威者幫忙勸籲其他人明白衝擊解決不了問題。（資料圖片／林若勤攝）

冒流血風險是政府迫出嚟

自稱昨日有份支援立法會衝擊的王先生致電《千禧年代》，形容參與衝擊的皆為年輕人，批評「 點解呢個政府會得罪成代年輕人」是因為不聽民意，政府完全沒有回應訴求 。他承認，昨日的衝擊包含暴力行為，但認為都是政府所為：「冇人會想做呢樣野，點解咁多年青（輕）人出嚟冒住呢個風險，甚至乎冒住流血嘅風險？都係被個政府迫出嚟。」

譚耀宗表示，好擔心王先生參與支援，指年輕人的暴力行動，隨時一發不可收拾，警方若暴力清場會造成很多人受傷。他指明白年輕人好不滿，但建議幫忙勸籲不要衝擊，不但解決不到問題，反倒令自己和警察亦會受傷。

譚耀宗：示威者已拎好大嘅成果

對於示威者多項訴求，譚耀宗反指他們「已拎好大嘅成果」，可以放開點：「政府已經唔敢做啦，逃犯條例已經停咗啦，政府亦都提出點樣去改善溝通，點樣同年青（輕）人接觸，咁呢啲講，佢哋應該睇成呢個佢哋通過去表達意見之後所取得嘅改變。」

他又建議，示威者提出更具體的問題和時常關心的事，此反為可起到更正面的幫忙。

聽眾陳先生則不滿警方的做法，批評警員昨日為可不早阻止示威者：「例如打劫銀行，警察會唔會對住劫匪，劫匪衝到入銀行，你全部撤走哂、任意搶？」

聽眾：擔心行動令民意逆轉

至於商台節目《在晴朗的一天出發中》，亦有不少市民致電表達對衝擊立法會的意見。聽眾吳先生指，昨天下午開始，他已在立法會外圍位置，一開始也不明白前線為何有人衝擊立法會的玻璃，擔心行動會否令民意逆轉，但前線有數人「企硬」。

他認為，示威者把行動升級，只因已不知道還可透過甚麼方法令政府回應，加上有三人死諫，令示威者的情緒跌至谷底，部分示威者產生即使入獄，甚至死亡都不害怕的想法。

聽眾何小姐則表示，三名香港人以死明志，對前線示威者影響很大，相信把死諫者視為手足的人，其傷痛是無法承受，「佢哋係好傻，佢哋只係一班小朋友，都唔識處理呢啲事。」

今次是港人面對最大考驗

被問到如果林鄭月娥昨天到場與示威者對話，情況會否有所不同。她表示與朋友昨晚一直祈求林鄭可以出現，否則相信將踏斷示威者「最後一根救命的稻草」，「如果林鄭肯出嚟，示威者會覺得有嘢可以對3人（死諫者）交代，就未必會去到呢個位。」

她說，昨天不少人勸喻堅決留守立法會的示威者，但示威者仍不願離開，是因為他們希望以死明志。她指，遊行不時高呼的口號「香港人加油」，是否真的可實行，抑或只是口號，就看未來發展，形容現時是香港人面對的最大考驗。