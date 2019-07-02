【立法會衝擊】林鄭凌晨見傳媒　新聞處稿未列記者問「天堂留位」

持續近一個月的反修訂《逃犯條例》示威浪潮，終在7.1回歸日演變成衝擊立法會，造成嚴重破壞，警方凌晨開始清場，示威者全數撤離。今日（7月2日）凌晨4時，特首林鄭月娥聯同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，在警察總部會見傳媒。期間有記者問及「特首你成日話，天堂留咗個位俾你，你依家點樣對得住3個自殺人士的家屬？同埋你覺唔覺得會落地獄？」等4條問題，但林鄭並無回答，而政府新聞處及後發放記者會的答問內容，亦未有提及該等提問。 《香港01》正向特首辦查詢，但暫時未獲回覆。 林鄭前年6月以候任特首身份，接受英國廣播公司（BBC）訪問，曾表示天堂會有自己的位置，主要因為她「做好事」。

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記協：嚴重削弱公眾知情權

林鄭等官員於今日凌晨在灣仔警察總部會見記者，除了張建宗一直不發一言外，其餘都有發言，有多名記者都追問林鄭對有關3名自殺人士回應，一連提出6條提問，當中包括「有立法會示威者形容自己視死如歸佔領立法會，你覺得自己有無責任呢？因為政府沒有回應市民的訴求，所以視死如歸？」、「特首你經常說天堂給你留了一個位置，你是否對得住3名自殺人士的家屬？現在是否仍覺得天堂有個位置，你會不會落地獄？」但新聞處的稿件只收納其中一個提問，惟林鄭並無正面回應。

另外，有記者及後問「你是否完全看不到有人因為這次事件而死？」、「對於有指今次事件是因為特首你不聆聽民意造成？你有何回應？」。

特首辦及後發出「行政長官會見傳媒開場發言和答問內容」，其中包括5條中文及2條英文提問，但就未有包括上述提問。

記協及後發聲明，批評政府嚴重削弱公眾知情權，對此表示極度遺憾，要求政府立即解釋當中原因，以及選取發佈記者提問內容的準則。記協稱，政府新聞處務必全面準確記錄記者會的內容，政府新聞公報作為官方發佈渠道，不論特首、官員有否回應，問題是否尖銳，也必須記錄及公佈在場傳媒所有提問及官員回應內容，不能肆意刪減，以保障公眾知情權。