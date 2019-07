【立法會衝擊】指罵泛民蠢材反被嫌棄　何君堯喝謝偉俊：滾開

立法會大樓被要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者衝擊後,民主派和建制派今日(2日)先後在大樓外向記者回應事件,期間發生小插曲,在民主派「扑咪」期間,發起撐警集會的建制派議員何君堯在場外指罵民主派蠢材,隊友謝偉俊見狀稱「你咁樣我哋唔會同你一齊見(記者)」,何君堯即反駁「我無話同你一齊見!」,更以英文喝罵「You may just go away and walk away from Hong Kong!(你可以滾出去,離開香港!)」,又說「我噚屈咗成日啦,大佬」,「現在成個香港俾佢地蹂躪、破壞咗」。

何君堯(左二)指罵民主派,謝偉俊(左一)上前阻止卻被喝斥滾開。(張浩維攝)

事緣民主派中午先在立法會大樓外見記者,多名建制派議員在旁,包括何君堯、張宇人、張國鈞、謝偉俊等,何在等候期間按耐不住高聲罵民主派「shut up」(閉嘴),謝偉俊見狀上前勸阻,卻被何君堯喝「stand aside」 (企埋一邊),續稱「我第一個要返來現場去睇下係乜嘢」,「我噚日屈咗成日啦,大佬」,旁邊的建制派議員均顯得無奈。

之後的一分鐘,何君堯繼續指手劃腳地向民主派遠距離發炮:「成班厚顏無恥、假仁假義!穿梭係暴徒之間、惺惺作態,仲企係度譴責政府?你有咩做過呀?大家一定要係團結一致吖麻,係咪?呢個時候係要高聲嚟譴責呢啲人,仲同佢嚟斟茶遞水?有冇搞錯呀?呢個唔係我!」

怒氣未消的何君堯再用英文斥罵民主派議員,「Let the mobster do it (由班歹徒去衝),idiot (蠢材),where were you? (你們在那裡?),scrumbag (人渣)!」

謝偉俊見何君堯再發難,上前告訴他「你咁樣我地唔會同你一齊見(記者)」便行開,何君堯聞言即反駁「我無話同你一齊見,阿 Paul!」,更回眸斥「You may just go away and walk away from Hong Kong!(你可以滾出去,離開香港!)你唔需要lecture(教訓)我,lecture (教訓)嗰班友仔(民主派)就得㗎啦。」