【立法會衝擊】指罵泛民蠢材反被嫌棄　何君堯喝謝偉俊：滾開

立法會大樓被要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者衝擊後，民主派和建制派今日（2日）先後在大樓外向記者回應事件，期間發生小插曲，在民主派「扑咪」期間，發起撐警集會的建制派議員何君堯在場外指罵民主派蠢材，隊友謝偉俊見狀稱「你咁樣我哋唔會同你一齊見（記者）」，何君堯即反駁「我無話同你一齊見！」，更以英文喝罵「You may just go away and walk away from Hong Kong！（你可以滾出去，離開香港！）」，又說「我噚屈咗成日啦，大佬」，「現在成個香港俾佢地蹂躪、破壞咗」。

何君堯（左二）指罵民主派，謝偉俊（左一）上前阻止卻被喝斥滾開。（張浩維攝）

事緣民主派中午先在立法會大樓外見記者，多名建制派議員在旁，包括何君堯、張宇人、張國鈞、謝偉俊等，何在等候期間按耐不住高聲罵民主派「shut up」（閉嘴），謝偉俊見狀上前勸阻，卻被何君堯喝「stand aside」 （企埋一邊），續稱「我第一個要返來現場去睇下係乜嘢」，「我噚日屈咗成日啦，大佬」，旁邊的建制派議員均顯得無奈。

之後的一分鐘，何君堯繼續指手劃腳地向民主派遠距離發炮：「成班厚顏無恥、假仁假義！穿梭係暴徒之間、惺惺作態，仲企係度譴責政府？你有咩做過呀？大家一定要係團結一致吖麻，係咪？呢個時候係要高聲嚟譴責呢啲人，仲同佢嚟斟茶遞水？有冇搞錯呀？呢個唔係我！」

怒氣未消的何君堯再用英文斥罵民主派議員，「Let the mobster do it (由班歹徒去衝)，idiot (蠢材)，where were you? (你們在那裡？)，scrumbag (人渣)！」

謝偉俊見何君堯再發難，上前告訴他「你咁樣我地唔會同你一齊見（記者）」便行開，何君堯聞言即反駁「我無話同你一齊見，阿 Paul！」，更回眸斥「You may just go away and walk away from Hong Kong！（你可以滾出去，離開香港！）你唔需要lecture（教訓）我，lecture （教訓）嗰班友仔（民主派）就得㗎啦。」