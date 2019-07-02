立法會停會　盤點財會19項未完成項目　公務員或延遲加薪

政府修訂《逃犯條例》引發連日來大型示威。示威者昨日（2日）更一度「攻陷」立法會大樓，令大樓內部分設施損壞，預計立法會兩星期內無法開會。 立法會停會，財委會審批撥款首當其衝，主席陳健波原計劃在7月「加會」審議未完成項目，相信該「如意算盤」如今難以打響。翻查資料，財委會議程中，尚有19項正在審議或尚未處理，其中涉及25個政府職位。 此外，上月公務員及資助機構員工事務委員會通過將本年度的公務員薪酬調整建議提交財務委員會。公務員事務局局長羅智光曾表示，希望財委會可以在暑假休會前通過，讓公務員和資助機構員工可以如期「出新糧」，不過，如財委會在下個會期開始前未能重開，則該願望也可能「泡湯」。

陳建波上月初曾透露，他計劃加開40小時會議，令整體會議時間達到140小時，以處理餘下撥款，惟如今其如意算盤可能未能打響。（資料圖片/李澤彤攝）

上月21日，立法會公務員及資助機構員工事務委員會通過將本年度公務員薪酬調整建議提交財務委員會審批，公務員事務局局長羅智光在後表示，會盡快將建議提交付財委會審議，並希望7月暑假休會前通過。惟立法會兩星期內無法開會，財委會也將受阻。不過，公務員的薪酬調整會追溯至今年四月一日，換言之，倘撥款項目在今年10月新一年度會期開始後通過，公務員的總體「收入」不會減少。

至於其他正在財委會議程上的項目，則有19項之多。

當中涉及政府職位開設或升遷亦近半，達9項之多。其他未審議的項目，有3項涉及供應部門「一般非經常開支」；6項是包括「括元朗橫洲公營房屋」在內的政府工程；1項是「中部水域人工島相關研究」。

陳建波上月初曾透露，目前財委會尚有涉及700億元以上撥款未處理，他本計劃加開40小時會議，令整體會議時間達到140小時，以處理餘下撥款。