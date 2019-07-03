【立法會衝擊】畫作受損能體諒　作者林東鵬：當權者虛偽萬不能忍

政府修訂《逃犯條例》引發近一個月來多次大型示威，示威者周一(1日)更攻陷立法會，在會議廳等位置噴上標語表達不滿。部分立法會設施亦受損，包括牆上畫作。 畫家林東鵬的作品《百年香港》則在其中，不過，林就未因此「譴責暴力」，他反而在facebook上傳一段落款為「畫 與 市民同在」的圖文，內容為指「畫作，若受到破壞，能夠理解及體諒」，但「萬萬不能忍受的，是當權者的麻木不仁與虛偽……」

（林東鵬facebook圖片）

林東鵬一張附有文字的配圖，圖中有其畫作。該段以「畫說」為題的文字寫道，「畫作，若受到破壞，能夠理解及體諒。萬萬不能忍受的，是當權者的麻木不仁與虛偽、以制度玩弄市民、對訴求充耳不聞及部分警員過份暴力。」

立法會被示威者攻陷，部分畫作被從畫框中取出。（資料圖片/羅家晴攝）

同樣畫作在事件中受損的，也包括藝術家兼香港浸會大學視覺藝術系助理教授管偉邦。其作品《瞻彼淇奧》部分位置沾上污跡。管偉邦同樣未怪罪示威者，他在facebook表示，「畫作弄髒了，我並不心痛，大不了就是重畫；我心痛的，只是那班甘願為香港付出沈重代價的年輕人⋯⋯」