【立法會衝擊】成北京對港路線分水嶺？　從兩件事見鴿派仍主導

由反對修訂《逃犯條例》掀起的六月浪潮席捲全港，及後以示威者衝擊立法會大樓，造成嚴重暴力破壞，締造了不一樣的「七一」，引起各國政府及國際媒體關注，令人關注北京會否改變過去相對溫和的對港路線。 事隔兩日，北京官媒雖然狠批衝擊屬「極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗」，但文章中卻罕有地提及香港遊行屬和平及理性表達訴求。而觀乎今次港府處理七一衝擊立法會大樓手法，實可見到北京對港是「口硬心軟」，以及避免衝擊釀成嚴重流血衝突的部署，突顯中央未來處理香港困局仍以鴿派路線為主調。

(陳康智攝)

北京官媒提港遊行理性和平

官媒《人民日報》海外版昨(3日)發表題為《暴力禍港者必須嚴懲》的署名文章，直斥衝擊者是「禍港」，並指「極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗，想通過把香港搞亂火中取栗，實現一小撮人的政治野心」、「社會各界均對暴徒的暴力行為予以最嚴厲的譴責，要求警方全面調查，嚴肅跟進，對涉事人員嚴懲不貸」。

文章火力不弱，但有資深政界人士提醒，文章中提及「香港一年舉行的多場遊行活動均秉持和平、理性、非暴力的原則」，是官媒文章中罕見觸及港人上街遊行，更定調多為理性及和平，這才是整篇文章的點睛之句。

回顧616大遊行後，《人民日報》海外版發表題為《凝心聚力共促香港繁榮發展》的評論文章，但文中隻字不提遊行，只提及林鄭6月15日宣佈暫緩《逃犯條例》修訂工作，並以開放態度全面聆聽社會意見後，獲得香港各界普遍支持。僅相隔半個月，京媒對港人遊行態度已由刻意迴避變成善誦善禱。

當香港社會出現重大嚴重暴力事件，官媒機器開火譴責是「基本動作」，但從對七一遊行的定調可見，北京處理香港當前亂局，料仍是以溫和、冷靜為主調。

北京對港政策或會調整

從另一件事亦可看到北京的態度。當日「612」反修例示威演變成嚴重警民衝突，警方施放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈，畫面震撼許多市民。到了7月1日示威者衝擊立法會大樓，警方的策略明顯不同，盡量避免與示威者正面接觸，最後更「棄守」立法會讓示威者闖入，有消息指是北京高層不欲警民對壘釀成流血衝突，這正好和北京的溫和主調不謀而合。

2014年9月底佔領中環行動爆發，當時有傳特首梁振英曾提出以武力鎮壓，但最終被北京最高層否決而作罷，因中央不希望香港出現人命傷亡的流血衝突。事隔5年，北京最高層再發下「不流血」指令，至今未見鷹派抬頭迹象。

六月浪潮延續至今，七一衝擊立法會並非終結，反而是香港政治博奕踏入另一個全新格局之始，港府如何走出施政困局、重拾政治能量？近月收風人不斷打探及調研，幾可肯定北京會為這場反修例風暴作階段性總結，甚至會對特首林鄭月娥提出拆解困局的「建議」。