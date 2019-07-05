【立法會衝擊】重啟政改解困局？　政府中人：非當務之急

立法會衝擊過後，政界均尋找解決之道，立法會前主席曾鈺成早前接受《香港01》等傳媒訪問時，提出解決政制問題是處理示威者訴求的其中一個方法。有政府中人直言，雖然不會斷言拒絕重啟政改，但肯定不是當務之急，對此沒有時間表。 泛民強調現階段政府應成立獨立調查委員會，處理逃犯條例引起的一連串衝突，而非立即處理政改，否則會予人「轉移視線」的感覺。 有政治學者則指，推行普選平息風波的建議是遠水不能救近火。

民主黨主席胡志偉表示，現階段政府應成立獨立調查委員會，處理逃犯條例引起的一連串衝突，而非立即處理政改，否則會予人「轉移視線」的感覺。（資料圖片）

民主黨主席胡志偉表示，現階段政府應成立獨立調查委員會，處理逃犯條例引起的一連串衝突，而非立即處理政改，否則會予人「轉移視線」的感覺。若未及處理逃犯條例的衝突，政府將沒有認受性，市民亦對政府不信任，以獨立調查委員會調查才能調查政府及警方決策，還完真相及建立信任起步點。

他認為重啟政改是解開困局的根本做法，以處理深層次矛盾，但關注屆時是討論只討論特首選舉，抑或一併討論立法會選舉，因只討論特首選舉，現時8.31框架是不能達致真普選，認為應一併討論。

成名（中）認為，推行普選平息風波的建議是遠水不能救近火。（資料圖片）

科技大學社會科學部副教授成名認為，推行普選平息風波的建議是遠水不能救近火，他解釋即使很多團體和個人同樣有普選的訴求，但能否達致普選仍是一個很大問號，直言國家主席習近平是強硬派，答應的機會短期內幾乎是零，就算北京願意討論，當中牽涉不同利益集團，一定會花很長時間，諮詢將會數以年計。

成名認為要處理的近火之一是6.12金鐘衝突，而較容易解決的是成立獨立調查委員會，調查衝突是否屬暴動、造成警民受傷的原因等，對象除了警方甚或更高級的官員，亦包括示威者，報告需在3至4個月完成。

他又提出另一較易救熄近火的方法，就是宣布「撤回」修例，原因是現時政府已提出暫緩，又指暫緩和撤回沒甚差別，反倒若堅持暫緩，市民只會更不信任政府。