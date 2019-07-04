【立會衝擊】再有藝術家開腔：作品可復修　要看到年輕人憤怒失望

立法會大樓七．一晚被示威人士攻陷，部分設施嚴重損毀，並在會議廳等位置噴上標語表達不滿，包括牆上畫作。 繼畫家林東鵬及藝術家管偉邦，分別在社交媒體帖文，稱體諒示威者行徑及心痛年輕人並非畫作後，今(4日)再有作品置於立法會的藝術家梁志和帖文，稱立法會大樓及當中藝術作品受損令人遺憾，但並非不可理解；又謂作品可以復修，但負擔不起失去年輕一代。

梁志和置於立法會的攝影作品。(資料圖片/余俊亮攝)

梁志和帖文表示，「我們要看到年輕人的憤怒和失望，是源於政府的傲慢與漠視。他們損毀大樓設施、包括藝術品，固令人遺憾，但並非不可理解。最重要的是，物件損毀可復修、重置，但我們負擔不起失去年輕一代。我們要謹記，他們的心正淌血」

梁志和為本地藝術家，創作涉及多種媒介，從攝影、錄像到文字、表演至裝置製作，善於將文本、地域、歷史的思考和研究拆解及隱藏在作品之中。

早前畫家林東鵬在facebook上傳一段落款為「畫 與 市民同在」的圖文，稱「畫作，若受到破壞，能夠理解及體諒。萬萬不能忍受的，是當權者的麻木不仁與虛偽、以制度玩弄市民、對訴求充耳不聞及部分警員過份暴力。」

藝術家兼香港浸會大學視覺藝術系助理教授管偉邦亦指，「畫作弄髒了，我並不心痛，大不了就是重畫；我心痛的，只是那班甘願為香港付出沈重代價的年輕人⋯⋯」

林東鵬的木版畫《百年香港》，及管偉邦的《瞻彼淇奧》，分別置於立法會內。

(梁志和facebook)

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