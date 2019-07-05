【逃犯條例．直播】港媽中環千人集會　何韻詩：一生被年輕人改變

修訂《逃犯條例》爭議，未有因特首林鄭月娥宣布暫緩修例、道歉等舉措而有所緩和，反修例示威遊行、集會仍然一浪接一浪。一群「香港媽媽」今晚(5日)七時再發起在中環遮打花園集會，主題為【生命與玻璃：香港人的選擇】，呼籲所有關心年輕人的市民參加，促請政府放下傲慢、尊重生命，儘快接納香港人、年輕人的訴求。主辦單位方面稱，已取得警方發出的不反對通知書。

今晚大會主題為【生命與玻璃：香港人的選擇】。（網上圖片）

【19:51】市民林先生上台發言時表示，近日落了不少眼淚，他稱但這次在眼淚中看到希望，希望是年輕人給予的。他憶起當日遊行經過立法會時，非常擔心年青人，他向他們稱會被政府捉去坐監，但年青人向他稱即使捉去坐監，死都不怕，「我們咩都無」，當晚他流盡眼淚睡不到。但他認為未來下去要笑住去抗爭。

【19:40】歌手何韻詩在台上發言，她稱感謝所有主辦活動的媽媽，同時向在場的參加者稱「我愛你」。何韻詩稱香港人很厲害，她指即使有多渺茫，但我們擁有的是強大意志。她稱現時大家面對的是強大機器，高的一道牆，一個人能力雖少，但可以在這時把自己的空間變成發聲的空間，她想同年輕人說「我自己一生畀你地改變」，看著年青人一路進步、強化自己，認為只要有越多人就保護年輕人，繼續走下去，「多謝每一位香港人」

【19:39】眾人高呼「香港人，加油」。

【19:36】參加者高舉布條，並與旁邊人士的布條打結，大會稱「扣在一起，力量就會變得強大」，正是象徵與年青人連在一起。現場約千人出席。

【19:23】大會朗讀宣言，宣言指生命寶貴，是獨一無二無可替代，玻璃大樓破爛可更換、修補，可惜特首林鄭月娥對於對年青人生命的消逝不聞不問。

宣言稱立法會的確被破壞，但破壞立法會制度又是誰？這個議會、尊重已經蕩然無存，踐踏立法會尊嚴的，不是抗議的民眾，而是濫用議會程序為暴政保駕講航的政府官員和建制派議員。

宣言又指未必完全同意年輕人行動，但肯定他們不是暴徒，因他們是在日曬雨淋下，流著汗水，帶著愛護香港這個家學心去遊行、示威、清理現場、把垃圾分類的抗爭者；她們要求政府盡快回應五大訴求。

【19:16】大會宣布活動正式開始，活動進行前眾人默站一分鐘，悼念為香港犧牲的年青人。

【19:10】人流不斷湧入中環遮打花園，現場約有逾500名參加者，有參加者在布條上寫上「香港學生加油、撐你」、「年輕人，請忍耐、堅持、不要放棄」等字句，大會稱集會將於數分鐘後開始。

【18:51】現場約有逾百名市民岀席香港媽媽反送中集會，參加者大多穿上黑色衣服。大會表示，已準備3000條布帶派發給在場人士，讓他們寫下心聲。

集會將於晚上七時在遮打花園舉行，其中一環節，是一人一句為年輕人、為香港人打氣，會在屏幕上投射在Facebook徵集的金句。

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上月12日爆發金鐘衝突後，一班家長發起於14日晚在中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」，為「香港子女」打氣，大會表示有六千人出席。

發起人之一的陳廣慧說，年輕人只為表達意見而走上街頭，對當前的局面感到非常痛心，又直言「兩個孩子母親」的特首林鄭月娥，絕非代表「港人阿媽」。

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