【獨家】湯家驊突出售美國物業　回應入官場傳聞：無事實根據

《逃犯條例》修訂引發近一個月來連場大型示威和不合作運動運動，外界關注陷入管治危機的特區政府會否短期內更換內閣成員。 《香港01》翻查行政會議成員利益申報登記冊發現，有傳會加入問責團隊的行會成員湯家驊，由他和配偶在美國持有的一個物業，近日從登記冊上刪除。湯家驊接受查詢時承認近期賣出該物業，但他否認「賣樓」與「官運」有關，又指他會加入問責團隊的傳言「完全沒有事實根據」。

湯家驊接受查詢時承認近期賣出該物業，但他就否認「賣樓」與「官運」有關，又指他會加入問責團隊的傳言是「造謠」、「完全沒有事實根據」。（資料圖片/盧翊銘攝）

根據行政會議成員利益申報登記冊最新資料，本身是資深大律師的湯家驊本來在土地及物業一欄填有兩個物業，一個是與配偶共同持有自住的香港大埔區住宅，一個是美國物業，與配偶共同持有，供親友住宿用途。不過，《香港01》今日發現，其美國物業已被刪去。

湯家驊接受查詢表示，「賣樓」的原因是自己和太太今年很少到美國居住，所以索性把美國物業賣掉。

被問到會否「入閣」，他說外間的傳言是「造謠」，「完全無事實根據」。

（行政會議網頁截圖）

政界人士「賣樓」，有時被視為「官運」升遷的先兆。2014年9月，時任政務司長的林鄭月娥將與家人共同持有的兩幢英國劍橋住宅物業悉數出售，當時此舉引起外界猜測，認為她有意藉出售海外物業的舉動，向北京顯示忠誠度。林鄭上任後曾表示，原本她在英國購置「一間小屋」，希望多花時間陪伴在當地讀大學的兒子，但後來決定參選，故售出有關物業。