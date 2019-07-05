【政壇諸事町】德領事館又抽水教「拒絕」　例句：的士拒載

經民聯立法會議員梁美芬日前（3日）發起法律界聯署，譴責7月1日示威者破壞立法會，並在立法會大樓外召開記者會，惟記者會結束後，梁美芬被示威者狙擊，更發生「的士哥拒載」風波。 雖然事後「還原真相」，發現梁美芬當日打算登上之的士當時正「冚旗」，惟事發片段被在網絡世界瘋傳。 連一向非常貼近時事熱話的德國領事館，亦提前於今日(5日)在Facebook專頁發帖文，今期「每週一字」（word of the week），教「拒絕」(ablehnen)的德文發音，例句則是「的士司機拒絕接載那名乘客」，難免令人有所聯想。

（德國駐港總領事館facebook截圖）

一向創意無限的德國駐港總領事館，今期「每週一字」的例句為「的士司機拒絕接載那名乘客」，附圖內有一隻看似士司機伸手，拒絕乘客，亮點是的士車頂上放上一隻老鼠。不少網民紛紛留言：「抽乾水」。

德國領事館Facebook的「每週一字」，過往大多在周六帖文，詞彙亦愈趨貼地。

上周(29日)趁20國集團（G20）召開峰會，教「高峰」一詞，此前又教德文「尊嚴」，更曾以「長輩圖」的形式，教網民「信心」的德文，皆引起網民的注視。