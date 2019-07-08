【逃犯條例】前中港運輸業者撐警　送「除暴安良」字畫

《逃犯條例》修訂引發近一個月以來多次大規模示威。其中警方在執法時使用過度武力，又屢次被發現未配戴委任證或警員編號，都成為社會關注焦點，民間要求成立獨立委員會調查。 不過，亦有人支持警方嚴厲執法。曾從事中港跨境運輸業的前貨櫃運輸業職工會副主席謝浪今日（8日）就到灣仔警察總部，向警方贈送「除暴安良」的字畫。

謝浪聯同多名報稱朋友向警方送上字畫。（梁鵬威攝）

連場反對《逃犯條例》修訂的遊行示威中，警方成為眾矢之的，警察總部兩度被包圍。大批群眾在警總外示威集會，外牆上警總字樣和警徽也被塗污。

支持警方執法的謝浪聯同多名報稱朋友向警方送上字畫，警方亦派人接收。

謝稱，近日出現遊行示威中出現暴徒，到處破壞又衝入立法會，他希望警方「除暴安良」。他強調警方是執法者，是最後的法治維護者，認為警方執法時「不要放軟手腳，暴徒搞事呢，一定要將佢繩之於法」。

謝浪接受《香港01》電話訪問時表示，自己昨晚（7日）雖不在旺角示威現場，難以作出具體回應。但當時現場有幾千名示威者，難免有「誤打誤撞」的情況發生。他指出示威者不應在遊行結束後堵塞馬路、和警察對峙，「鍾意示威咪示囉，唔好搞衝突、掟嘢」。

對於設立獨立調查委員會調查警方濫權情況，他表示不是當務之急，又指等到衝突得以平復之後，應檢控犯法的示威者，才符合「除暴安良」，而調查警方濫用暴力的情況應交由監警會處理，若只針對警方的做法變相是阻嚇警察執法。