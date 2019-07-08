【政圈風聲】田北俊、張宇人漸行漸遠　細數二人恩怨情仇

《逃犯條例》修訂觸發社會爭議，建制派內部亦因此出現內裂。田北俊等4名自由黨榮譽主席要求黨主席張宇人辭去行會成員一職，又認為新民黨主席葉劉淑儀應辭去行會成員一職。 自由黨內部分歧乃屬「冰封三尺、非一日之寒」，其中田北俊與張宇人的關係多年來一直微妙，整體而言，二人關係一直良好，直至張宇人加入行會，令田、張二人的不和正式浮面，漸行漸遠漸無聲。

張宇人曾因「廿蚊張」事件被黨友狠批。（資料圖片／李澤彤攝）

自由黨內部出現分歧已並非首次；2008年，自由黨在立法會選舉失利，由在議會坐擁10席，到僅取6席，直選更「食蛋」，觸發自由黨大規模退黨潮，林健鋒、梁劉柔芬、梁君彥當時拉隊退黨，「新界王」劉皇發亦跟隨，成立當時的經濟動力、現時的經民聯。

當時正角逐黨主席的林健鋒曾指，退黨是因該黨在直選全軍覆沒後，他們3人要求與該黨另3名立法會議員劉健儀、方剛及張宇人檢討該黨前途，惟不得要領，強調退黨非針對田北俊當時「轉軚」支持劉健儀擔任黨主席。

由於張宇人與田北俊在出走事件站在同一陣線，二人關係一直友好，即使之後爆發「廿蚊張」事件，關係亦未受太大影響。然而，張宇人在飲食界的議席牢固，因此他一直得到自由黨領導層的看重。

2016年底，張宇人獲時任特首梁振英委任加入行政會議，與梁振英不咬弦、主張「Anyone But CY」的田北俊公開指當時剛履新黨主席的張宇人，指張宇人不代表自由黨，又批評張一直不理黨務，在黨內認受性亦不算高，又斥張宇人不敢提「ABC」，是為了加入行政會議，二人漸行漸遠的關係開始浮面。

2017年3月特首選舉，張宇人與黨元老的路線分歧更見明顯，當時田北俊、榮譽主席周梁淑怡及黨魁鍾國斌表明支持曾俊華，不過作為特首林鄭月娥支持者的張宇人指，自由黨整體有較多人會投票予林鄭月娥，三大巨頭的取向未有具指標性。

修例風波自2月起爆發，到政府6月18日宣布暫緩，田北俊多次公開指，有行政會議成員應問責辭職，但未有點名，直至今天，田北俊才按捺不住，公開點名要張宇人「下馬」。有分析認為，田北俊實已給予張宇人多次機會，惟建議未被採取，才兵行險著，走到公開「迫宮」這一步。