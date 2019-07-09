【逃犯條例﹒直播】眾志：明確撤回免死灰復燃　民陣回應林鄭言論

特首林鄭月娥今早（9日）於行會前見記者，直言修例「完全失敗」，又指市民擔心會否重推修例，表明條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。民陣今午回應林鄭言論。 香港眾志則回應，指對於政府依然未全面回應示威者5項主要訴求感到十分遺憾，要求林鄭直接明確宣佈逃犯條例修訂草案已全面撤回，以免任何「語言偽術」令條例存有死灰復燃的空間，承諾未來絕不會重啟立法程序。

眾志聲明指出，政府公布以監警會調查作為解決問題的切入點，然而監警會被戲稱「無牙老虎」，缺乏實質調查權，現時傾側於建制派的委任名單以及過去相對保守的工作方針，亦顯示其公正性以及公信力備受質疑，表明政府應馬上設立由法官領導的獨立調查委員會，徹底調查整場運動，包括但不限於6月12日警方開槍責任，以確保示威者於未來遊行集會的人身安全。

對於林鄭提出將改革諮詢委員會架構制度，尤其集中於改組青年發展委員會，以作廣泛吸納意見。眾志認為此舉無補於事，皆因政府已經將年輕人代表推向對立面，以取消資格、監禁等手段打壓基本人權及政治自由。若政府希望修補關係，眾志指律政司司長鄭若驊應立即承諾停止檢控年輕示威者，以及不再以任何手段剝奪年輕世代的參選及議員資格。眾志稱政府要解決現狀，必須有針對政制改革的倡議，改善政府缺乏認受性的問題，應馬上在8.31框架外重啟政改，落實立法會及特首選舉的雙普選，還港人平等的選舉權利。