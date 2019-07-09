【逃犯條例】林鄭指改革青發會　委員吳思諾倡一人一票選青年代表

《逃犯條例》修訂惹來極大爭議，特首林鄭月娥今（9日）會見傳媒時表示會全面改革各個諮詢委員會的組成，其中青年發展委員會將大幅改變組成，稍後會展開工作。 青年發展委員會委員、民主黨吳思諾接受《香港01》查詢時表示，若委員會要改組最少要做到兩點，即以一人一票方式選出委員，以及委員的年齡層應大幅降低至12至35歲，以吸納年輕人聲音，「否則就算改組都是小修小補」。她又指，現時委員會內的成員，都屬「社會成功人士」一族，未能全面反映時下年輕人訴求。

吳思諾認為，青年發展委員會委員的年齡應降低至12至35歲，以吸納年輕人聲音。（資料圖片/李澤彤攝）

吳思諾表示，現時青發會委員的組成來自政府委任，大多為社會成功人士，未能完全了解年輕人的訴求。她指，上任一年多來，委員會沒有實質討論甚麼重要議題，內容多談及青年交流和實習計劃，卻對社會關注的政改問題隻字不提。

她指，委員會現時較多是擔任中間人角色，負責傳遞年輕人意見。她認為委員的年齡不應過高，年齡層應限定於12至35歲，以更準確反映時下年輕人訴求。

她又提出，青年發展委員會的組成應由政府委任改為民間選出，以一人一票方式選出。吳又指，今（9日）已於網上發起投票，讓大家投票是否同意降低委員年齡及以一人一票選出代表；6月及7月的會議因社會形勢未能展開，稍後會將投票結果在會議上提出或電郵給青發會。

吳思諾認為，特首應該要理解年輕人為何知道要付出代價仍堅持站出來發聲。（資料圖片/羅君豪攝）

對於特首林鄭月娥表示，願意在互相沒前設下與學生公開對話，吳思諾認為學生的五大訴求其實非常清楚，林鄭亦了解，認為對方只是不願回應。她強調，特首應該要理解年輕人為何知道即使要付出代價仍堅持站出來發聲。

另一名青發會委員、自由黨楊哲安表示，他擔任委員後不時到學校與不同背景的年輕人直接對話交流，認為現時的青年發展委員會是有效及足夠，至於政府提出大幅改變它的組成和運作模式，他則對此拭目以待。