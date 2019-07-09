【逃犯條例】公務員加薪至少延3個月　財委會10月前不審議44撥款

因應立法會衝擊及需要維修，立法會會議未能召開。立法會財務委員會主席陳健波今日（9日）透過秘書處向委員發文件，指鑒於部分委員已公開表明反對以傳閱文件方‍式，研究任何撥款建議，故只能留待立法會大樓最快10月完成復修後才能開會，意味現時財委會44個項目，包括公務員加薪等將會延遲至少3個月落實。

文件指出，鑒於立法會綜合大樓在2019‍年7月1日遭受嚴重破壞，為免引起保安和安全風險，以及確保出席會議的人士及其他各方的安全，陳健波認為短期內不適宜在立法會綜合大樓內舉行財委會會議。此外，另覓場地舉行財委會會議除涉及法律及技術配套等多項事宜外，保安和安全風險也未能解決，加上秘書處須專注修復大樓的設施。因此，他認為於短期內安排在其他場地舉行財委會會議，並不切實可行，故此他今日已指示取消原訂於下周一至周六舉行的會議。

至於根據《議事規則》第71(9)條的規定，以傳閱文件方‍式研究尚待審議的財務建議的安排，陳健波表示，鑒於部分委員已公開表明反對以該安排研究任何尚待審議的財務建議，由他命令採用該安排也非可行，因為根‍據上述《議事規則》條文，就某項財務建議傳閱文件後，倘若任何一位委員表示反對該建議，或要求將建議交由委員會開會決‍定，財委會便不能就該建議作出決定。

他表示會密切留意立法會綜合大樓修復工程的進度，期望可在本年10月，盡快安排舉行財委會會議。