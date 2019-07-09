【逃犯條例】林鄭壽終正寢言論　民主派批拒向民意低頭

24名民主派議員聯署，批評特首林鄭月娥玩弄語言偽術，以「壽終正寢」形容《逃犯條例》修訂。民主派會議召集人毛孟靜指，林鄭堅持「死不認錯」，是為了面子，不願意以清楚明確的字眼談修例。她質疑林鄭「點解唔講明惡法一定唔會再返嚟」，避談「撤回」一詞，形容林鄭「過唔到自己嗰關」，不願承認自己做錯，需向民意低頭。

毛孟靜稱林鄭繼續以橫蠻、不可一世、驕傲的態度對話，等同「政治自殺」。（梁鵬威攝）

毛孟靜提到，今早特首稱自己認錯及需負上責任，「既然認錯，就要自己俾自己刑罰，有樣嘢叫做政治倫理，林鄭必須下台」。她批評林鄭要求港人再予她及政府機會改善，卻未曾給予抗爭者第二次機會。她形容林鄭繼續以橫蠻、不可一世、驕傲的態度對話，等同「政治自殺」。

民主黨尹兆堅指責林鄭，一方面稱推行施政新作風，會加強與社會溝通，一方面卻未停止過進行「大搜捕」。他形容林鄭稱關懷年輕人只是「假惺惺」。

尹兆堅又指，林鄭堅拒成立獨立調查委員會，企圖以監警會代替調查，做法是蒙混過關。（梁鵬威攝）

尹兆堅又指，林鄭堅拒成立獨立調查委員會，企圖以監警會代替調查，做法是蒙混過關。他重申以監警會作調查機構欠公信力，稱林鄭只是自欺欺人。專業議政梁繼昌指，終審法院前首席法官李國能今亦發表，支持成立獨立調查委員會。他指獨立調查委員會具傳召權力，及進行廣泛調查，能夠還各方一個公道，強調委員除調查警務人員使用過分武力外，亦會研究警方處理危機的訓練是否足夠。

公民黨郭家麒表示，林鄭的回應是不負責任、轉移視線，而林鄭稱「一小部分人暴力襲擊警方」，是試圖分化港人。郭家麒強調，港人不會分開，因為無論和平集會的參與者與抗爭市民，訴求是一模一樣。他亦批評，林鄭不負責任的態度，「只會令每一個社區的抗爭永不熄滅，火上加油」。