【逃犯條例】林鄭為何仍然不肯說「撤回」？　政府消息解釋…

因反《逃犯條例》觸發的抗爭行動持續不斷，在巨大民意壓力下，特首林鄭月娥今日（9日）相隔八天後再度現身，宣布草案已經「壽終正寢」，the bill is dead！不過，她始終未有正式宣布撤回草案，不少市民都感到困惑，既然草案「已死」，為何政府至今仍不願用「撤回」二字？ 原來，政府消息人士解釋，倘政府宣布撤回，就等於承證當日提出草案是錯誤的，但這條草案的初心是處理台灣陳同佳殺人案，以及填補法律漏洞，政府認為初心無錯，故決不能「撤回」。政府消息又強調，「壽終正寢」其實比「撤回」更能表明草案不會捲土重來。

6月9日，大批市民遊行反對政府修訂《逃犯條例》，惟政府當晚仍發聲稱會繼續在立法會恢復二讀修例。（資料圖片/梁鵬威攝）

6月9日大批市民參加反修例遊行，政府當晚發聲明堅持會在立法會恢復二讀修例，激發6月12日的警民衝突，最終警方施放過百枚催淚彈驅散示威者。事隔3日，林鄭召開記者會宣布「暫緩」修例工作，記者會上多名記者問及為何不願用「撤回」二字，惟特首沒正面回應。

其後民間抗爭行動升級，包圍警察總部，政府發言人及後發新聞稿，重申政府已「完全停止」《逃犯條例》的修訂工作，本屆立法會會期至明年7月結束，條例草案屆時將「自動失效」。因政府未有回應五大訴求，市民在7月1日再次上街遊行，當日更爆出闖入破壞立法會大樓事件。林鄭月娥罕有地在凌晨4時開記者會，她在回應英文傳媒提問時指，「 the bill will expire, or the bill will die」，重申草案將失效或死亡。相隔八天，林鄭終露面見記者，宣布修例草案已經「壽終正寢」。

特首林鄭月娥至今仍不願以「撤回」形容修例，政府消息人士指，若政府以「撤回」即等同於承認修例的初心錯誤。（資料圖片/劉定安攝）

不過「撤回」二字仍沒說出口，為何這二字如此令林鄭難於啟齒？

政府消息人士指，當初修例有兩方目的，一是處理台灣陳同佳殺人案；二是為堵塞漏洞，若政府以「撤回」形容修例，即等同承認當初提出修例是錯誤的，亦即指該兩項修例初心是錯誤的。消息人士稱，政府承認無政治力量通過修例，但並非認為修例的初心不對，故不會「撤回」草案。

不過消息人士強調，其實政府即使宣布撤回草案，按程序，三個月後亦可重新提上立法會，反之，林鄭表明修例已壽終正寢，完全停止修例工作，這說法應該比起「撤回」更能反對者安心。

有政界人士分析，政府如此堅持初心無錯，皆因當初建制派政黨及其支持者「瞓身」力撐草案，如今不能令他們陷於「撐了一條錯誤草案」的處境。政府要顧及他們的感受，故只能承認在政治現實上未能通過修例。

葉劉淑儀稱，行會成員會多在自己的界別收集意見，亦會多對外發聲。（資料圖片/余俊亮攝）

另外，對於林鄭稱行政會議成員願意加強在收集民意方面的功能，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示認同。她稱，日後行會成員有兩個轉變：

（一）會主動向政府反映意見。葉劉指，過往的行會的議題都以政策局長做主導，作為行會成員不方便討論其他議題，「特別是我，我身為前保安局局長，難道由朝到晚提李家超如何做，這樣很討人厭。」但日後行會成員在外集到有用意見，即使與當日會議議程無關，也可主動向特首林鄭提出。

（二）會更多對外發聲。例如當某項涉及商界的重要政策出台，金融界、商界的行會成員可向社會講解，「任志剛、周松崗都可以講多啲，唔係只靠（商務及經濟發展局局長）邱騰華一個。」