【逃犯條例】林鄭「潛隱」　施政報告宣傳片「同行」口號亦消失

修訂《逃犯條例》風波掀起後，特首林鄭月娥甚少出席公開活動，除了凌晨4點開記招等交代修例的場合，絕少在公開場合現身。 政府今日（10日）宣布展開《施政報告》公眾諮詢，推出宣傳短片，相比去年，今年的宣傳口號亦隨着她的「潛隱」而消失，再聽不到林鄭親自配音說「我希望同大家同行」。

今年的施政報告諮詢宣傳片製作相對簡單。（截圖自2019年施政報告諮詢網站）

觀乎去年的宣傳短片，宣傳口號為「同行‧共創」，短片特意推出林鄭人形公仔，呈現與很多人「同行」的晝面，林鄭更親自配音，道出「我希望同大家同行，共創未來」。

至於今年，林鄭公仔和同行口號沒有與宣傳同行，晝面只展示香港街景和不同人打電話和及打字的片段，沒有口號，製作相對簡單。

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去年的公眾諮詢在7月1日中國國慶展開，今年則遲了個多星期。比較兩年的新聞稿，林鄭去年先展示功續，指首份《施政報告》後，「我和我的團隊一直努力不懈地落實當中超過250項政策措施，並取得良好進展，絕大部分至今已經落實或正按着原定的計劃推進」，她更表示會繼續以「事不避難」的精神回應訴求。

未知是否受修例失敗影響，今年的林鄭則變得較為平實，沒有推銷自己，指「持續發展經濟，改善民生，需要我們一起籌謀，同心協力」，形容她和她的團隊會「虛心聆聽廣大市民的聲音」。

至於諮詢渠道，今年繼續提供Facebook、Instagram、網站、電郵、電話或傳真讓市民表達意見。